Maltempo Veneto, ancora un forte temporale nel Padovano: possibile tornado ad Arcugnano | FOTO e VIDEO

Anche se la situazione è migliorata rispetto al mattino, ancora un forte temporale insiste sul Veneto, in particolare sul Padovano. Proprio tra le province di Padova e Vicenza, è stato osservato un Funnel Cloud (o nube a imbuto), ossia un tentativo di tornado. Dalle immagini a corredo dell’articolo, che arrivano da Torri di Arcugnano verso Padova, si può notare un cono abbastanza pronunciato e di dimensioni notevoli, ma al momento non ci sono notizie sul fatto se abbia toccato terra o meno. Già nella giornata di ieri, in Veneto si erano sviluppati due tornado, uno nel Trevigiano e uno nel Veronese, responsabili di danni a tetti e alberature.

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