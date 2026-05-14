Maltempo Veneto, forte temporale nel Rodigino: due tornado avvistati ad ovest di Rovigo | FOTO

Il maltempo inizia a fare subito sul serio al Nord. Dopo le prime grandinate segnalate nel Varesotto, con i forti temporali che stanno interessando alcune zone dell’Emilia Romagna e del vicino Veneto arriva la notizia di due tornado. I due vortici sono stati avvistati tra Gaiba e Stienta, a ovest di Rovigo. Al momento, non è noto se abbiano causato danni. In zona, sono caduti 8mm di pioggia a Ceneselli e 5mm a Lendinara. Inizia, dunque, un pomeriggio di massima allerta per la Pianura Padana e il Nord Italia in generale, dove la convergenza tra masse d’aria diverse favorirà lo sviluppo di supercelle, con il rischio di grandine grossa, downburst (forti raffiche di vento in uscita da un temporale) e persino tornado. A rischio Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e tutto il Nord Est.

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