Maltempo Veneto, nevicate di maggio: 45cm a 3.000 metri sulla Marmolada

La perturbazione in atto sull’Italia ha riportato freddo e neve anche in Veneto, depositando uno spesso strato di bianco anche sulla Marmolada. La conferma arriva da Flavio Tolin, di “Marmolada Meteo”, un portale ideato per monitorare l’alta montagna grazie anche ad una stazione meteo posizionata sul massiccio dolomitico, ai 3.343 metri di altitudine di Punta Penia. “Sono scesi 40-45 centimetri di neve a 3.000 metri e 20-25cm a 2.000 metri, male non fa. Nevicava anche sull’Altopiano di Asiago a Monte Corno. Ma per essere maggio la situazione non è così anomala: veniamo da due-tre mesi abbastanza secchi, ci sta che a maggio si recuperasse del deficit idrico. E sulle montagne eravamo rimasti con poca neve in quota“, afferma Tolin.

Per quanto riguarda le temperature, “si sono registrati -10°C: un buon dato ma nulla di trascendentale. Non abbiamo valori fuori norma in maniera eclatante, il problema principale è che ci stupiamo di qualcosa che trent’anni fa sarebbe stata la normalità“.

Guardando ai prossimi giorni, Tolin prevede che “per domenica questo freddo dovrebbe essere terminato”. Insomma, in due giorni si chiuderà una parentesi all’interno di un contesto di caldo e secco che ha già visto le temperature in cima alla Marmolada salire più volte sopra gli zero gradi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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