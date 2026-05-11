Maltempo Veneto, spettacolari shelf cloud annunciano i temporali: Padova tra le aree più colpite da nubifragi e grandinate | FOTO e VIDEO

Una forte perturbazione sta attraversando il Nord Italia accendendo l’instabilità: nel mirino soprattutto le aree a nord del Po, con Padova tra le zone più esposte a fenomeni anche forti tra pomeriggio e sera. L’atmosfera si sta caricando di energia. Nei bassi strati affluisce aria calda e umida, mentre in quota scorrono correnti più fredde: un mix ideale per la nascita di temporali improvvisi e localmente violenti. Proprio sul Veneto centrale, e in particolare sul territorio padovano, le condizioni favoriscono lo sviluppo di celle temporalesche organizzate, capaci di evolvere rapidamente. Secondo gli ultimi aggiornamenti, saranno due i momenti da temere. Il primo è quello tutt’ora in atto, con rovesci e temporali in formazione lungo le Prealpi in estensione verso le zone pianeggianti. La seconda, più insidiosa, prevista per questa sera, quando i fenomeni potrebbero intensificarsi proprio su Padova e dintorni.

Non si escludono episodi di forte intensità: nubifragi, raffiche di vento e possibili grandinate potrebbero accompagnare i temporali più organizzati. In questi casi, i fenomeni tendono a colpire in modo irregolare, con differenze anche marcate tra zone vicine. Per Padova e dintorni si profila quindi una serata da monitorare con attenzione, tra schiarite improvvise e nuovi rovesci in arrivo.

Tutti questi episodi sul Padovano sono stati preceduti da spettacolari e a tratti spaventose shelf cloud, enormi strutture nuvolose basse e minacciose che hanno solcato i cieli della città annunciando l’arrivo dei temporali più forti, come è possibile osservare dalle immagini raccolte dalla pagina ‘Tornado in Italia’. L’avanzata di queste nubi a forma di mensola ha reso l’atmosfera ancora più drammatica, con cieli improvvisamente plumbei.

Maltempo Veneto, forti grandinate nel Padovano

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