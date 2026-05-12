Maltempo Veneto, violenta grandinata a Meduna di Livenza: accumuli come fosse neve | FOTO e VIDEO

Anche nella mattinata odierna il Veneto è rimasto stretto nella morsa di forti temporali, dopo quelli che già ieri avevano provocato danni diffusi tra violente grandinate, forti raffiche di vento e nubifragi in ampie zone della regione. Questa mattina è stato particolarmente colpito il Trevigiano, dove la grandine è tornata ad essere protagonista. A Meduna di Livenza, la grandinata, accompagnata da un intenso downburst (forti raffiche di vento in uscita da un temporale), è stata talmente intensa da creare ingenti accumuli al suolo, come se fosse neve, rallentando la circolazione sulle strade, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo.

Inoltre, le forti raffiche di vento hanno anche abbattuto un albero in via Fossamulano, in località Brische: la pianta ha colpito una casa ma senza causare gravi danni. In tutto il Trevigiano, piogge intense, grandine e vento hanno provocato danni nei terreni agricoli e nei vigneti.

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