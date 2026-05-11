Maltempo Veneto, violenta grandinata nel Veneziano: strade imbiancate a Pramaggiore, rischio nuovi fenomeni severi | FOTO

Nel pomeriggio odierno, violenti temporali stanno interessando a macchia di leopardo la pianura tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolare l’ovest veronese, il Padovano, il basso Veneziano, il Trevigiano e le aree di medio Pordenonese e Udinese. Celle temporalesche localmente molto intense stanno scaricando severi rovesci di pioggia, accompagnati da frequente attività elettrica, raffiche di vento e grandinate anche di forte intensità.

Particolarmente colpita la zona di Pramaggiore (Venezia), dove poco fa sono stati segnalati violenti rovesci temporaleschi e grandine, con accumuli di ghiaccio al suolo. I chicchi, per il momento di piccole dimensioni, hanno imbiancato strade e campi in pochi minuti, creando qualche disagio agli automobilisti. Non si escludono danni a coltivazioni, serre e veicoli, specie nelle aree rurali più esposte.

I temporali si stanno muovendo da ovest verso est, inseriti in un contesto sinottico improntato alla marcata instabilità: aria più fresca in quota scorre sopra strati bassi caldo-umidi, favorendo lo sviluppo di celle in grado autorigenerarsi rapidamente. Con questo genere di contesto barico non è raro il rischio di fenomeni localmente severi, con nubifragi, grandine di medie dimensioni e improvvisi colpi di vento, soprattutto lungo la fascia di alta e media pianura veneta e friulana.

Nelle prossime ore il rischio di nuovi rovesci e temporali rimarrà elevato sulle aree già interessate e, a tratti, anche sui settori limitrofi. La Protezione Civile raccomanda come sempre prudenza, in particolare durante gli spostamenti nelle aree coinvolte dai temporali più intensi. Meglio evitare sottopassi e tratti soggetti flash flood.

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