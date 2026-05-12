Mantenere il peso perso è possibile: le nuove frontiere tra pillole orali e probiotici intestinali

L’obesità è oggi riconosciuta come una malattia cronica, recidivante e multifattoriale, per la quale il mantenimento del peso perso rappresenta la sfida clinica più complessa. Nonostante l’efficacia dei nuovi farmaci iniettabili nel favorire una significativa riduzione ponderale, la persistenza della terapia rimane un ostacolo e il recupero del peso dopo la sospensione degli interventi è un fenomeno ampiamente documentato. La prestigiosa rivista scientifica Nature Medicine ha pubblicato i risultati di due studi clinici indipendenti che aprono prospettive inedite per la gestione a lungo termine di questa patologia. Queste ricerche suggeriscono che l’uso quotidiano di un farmaco somministrato per via orale o l’integrazione di specifici batteri intestinali possa aiutare concretamente le persone con sovrappeso o obesità a conservare i benefici ottenuti dopo una dieta o un trattamento farmacologico.

Orforglipron e la transizione dalla terapia iniettabile alla pillola orale

Il primo studio, coordinato da Louis Aronne e colleghi, ha esplorato l’efficacia di orforglipron, un agonista del recettore del peptide-1 simile al glucagone (GLP-1) non peptidico e somministrabile una volta al giorno per via orale. La sperimentazione clinica di fase 3b, denominata ATTAIN-MAINTAIN, ha coinvolto trecentosettantasei partecipanti che avevano precedentemente completato settantadue settimane di trattamento iniettabile con tirzepatide o semaglutide. L’obiettivo principale era verificare se il passaggio a una terapia orale potesse minimizzare il recupero del peso rispetto a un placebo. I risultati sono stati estremamente significativi: i partecipanti precedentemente trattati con tirzepatide che hanno assunto orforglipron hanno mantenuto il 74,7% della riduzione di peso iniziale a cinquantadue settimane, contro il 49,2% osservato nel gruppo placebo.

Ancora più marcata è stata la differenza nel secondo gruppo di studio, composto da soggetti che avevano utilizzato semaglutide. In questo caso, chi è passato a orforglipron ha mantenuto il 79,3% del peso perso, mentre il gruppo placebo è sceso a una quota di mantenimento del solo 37,6%. Oltre alla stabilità del peso, i ricercatori hanno osservato la persistenza di miglioramenti nei parametri cardiometabolici, come la circonferenza vita, la pressione arteriosa sistolica e i livelli di emoglobina glicata. Il farmaco è stato generalmente ben tollerato e gli eventi avversi più comuni sono stati di natura gastrointestinale, per lo più di entità lieve o moderata. Questa opzione orale potrebbe eliminare diverse barriere associate alle terapie iniettabili, come la resistenza alle iniezioni o le difficoltà legate alla catena del freddo e al trasporto dei farmaci.

Il ruolo del microbioma intestinale nel controllo del peso post-dieta

Parallelamente, uno studio condotto nei Paesi Bassi da Ellen Blaak e dal suo team ha indagato una strategia diversa, focalizzata sulla modulazione della flora batterica intestinale. La ricerca si è concentrata sul batterio Akkermansia muciniphila, un simbionte della mucosa intestinale già noto per i suoi potenziali effetti benefici sul metabolismo. Novanta adulti con sovrappeso o obesità sono stati sottoposti a una dieta a basso contenuto calorico per otto settimane per ottenere una perdita di peso iniziale superiore all’8%. Successivamente, i soggetti che avevano raggiunto l’obiettivo sono stati randomizzati per assumere quotidianamente un integratore di Akkermansia muciniphila MucT pastorizzato o un placebo per ventiquattro settimane, seguendo una dieta sana ad libitum.

I dati emersi hanno mostrato che l’integrazione batterica ha ridotto significativamente il recupero ponderale: il gruppo trattato ha recuperato solo il 13,6% del peso perso inizialmente, mentre il gruppo placebo ne ha ripreso il 32,9%. Inoltre, il gruppo che ha assunto il supplemento ha mostrato una perdita di peso netta totale superiore di 3,1 chilogrammi rispetto al placebo tra l’inizio dello studio e la fine del periodo di mantenimento. Un aspetto particolarmente interessante è che circa il 40% dei partecipanti nel gruppo Akkermansia ha continuato a perdere peso anche durante la fase di mantenimento, un fenomeno riscontrato solo nel 5% del gruppo placebo. Oltre ai chili sulla bilancia, il supplemento ha favorito una migliore conservazione della sensibilità all’insulina, misurata tramite l’indice di Matsuda, suggerendo un impatto positivo diretto sulla salute metabolica.

Meccanismi biologici e prospettive per la cura del paziente

Questi due studi, pur utilizzando approcci differenti, convergono verso la stessa conclusione: il mantenimento del peso richiede interventi proattivi e biologici per contrastare gli adattamenti fisiologici che spingono il corpo a riprendere i chili persi. Nel caso di orforglipron, l’azione avviene attraverso la stimolazione dei recettori GLP-1, che regolano l’assunzione di cibo e promuovono la sazietà. Per quanto riguarda Akkermansia muciniphila, i ricercatori hanno ipotizzato che gli effetti benefici derivino da un rimodellamento del tessuto adiposo sottocutaneo. Le analisi trascrittomiche hanno infatti rivelato che l’integrazione batterica attenua i segnali infiammatori e promuove il metabolismo energetico mitocondriale nel grasso corporeo, agendo potenzialmente sull’asse intestino-barriera-tessuto adiposo.

Un altro dato degno di nota emerso dalla ricerca sul microbioma è che la risposta all’integrazione è stata influenzata dall’abbondanza iniziale di Akkermansia spp. nelle feci. I benefici cardiometabolici e la stabilità del peso sono stati più marcati in coloro che presentavano inizialmente bassi livelli di questo batterio, suggerendo che queste persone abbiano un “margine di miglioramento” metabolico maggiore quando vengono supplementate. Nonostante questi risultati promettenti, gli autori di entrambi i lavori sottolineano che la durata limitata delle osservazioni e la scarsa diversità delle popolazioni studiate richiedono cautela. Saranno necessari ulteriori studi a lungo termine per determinare come queste strategie possano essere integrate in modo ottimale nei percorsi di cura cronica dell’obesità, offrendo ai pazienti opzioni più pratiche, scalabili e personalizzate per evitare il rischio di recidiva.