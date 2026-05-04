Marte, due panorami a 360 gradi ripresi da Curiosity e Perseverance raccontano la storia del Pianeta Rosso

Due incredibili viste panoramiche a 360 gradi di Marte, riprese dai rover Perseverance e Curiosity della NASA, fanno luce su due capitoli distinti della storia del Pianeta Rosso. Quella catturata da Perseverance mostra alcune delle strutture geologiche più antiche che si sono formate agli albori del Sistema Solare, mentre quella di Curiosity immortala gli strati di terreno progressivamente più giovani lungo le pendici del Monte Sharp. Due veri e propri viaggi nel tempo che procedono in direzioni opposte, contribuendo a ricostruire l’evoluzione geologica di Marte alla ricerca di tracce di vita passata.

La vista di Perseverance

Il panorama di Perseverance è stato ripreso in un’area soprannominata ‘Lac de Charmes’, vicino al bordo del cratere Jezero che il rover sta esplorando dal febbraio 2021. Il mosaico, composto da 980 immagini raccolte tra il 18 dicembre 2025 e il 25 gennaio 2026, offre una vista panoramica su un terreno accidentato, modellato dall’acqua. Miliardi di anni fa, la regione ospitava un lago e un delta fluviale, il che la rende un obiettivo primario nella ricerca di tracce di vita microbica passata. “Queste rocce erano qui molto prima che l’acqua riempisse il cratere“, spiega la NASA in un video. “Gli scienziati ritengono addirittura che alcune rocce in quest’area si siano formate quando Marte stava ancora plasmando la sua crosta e la sua atmosfera, e massicci asteroidi bombardavano la superficie del pianeta. Questo terreno è una capsula del tempo proveniente dal periodo più antico del Sistema Solare”.

La vista di Curiosity

Il rover Curiosity (che si trova a 3.775 chilometri di distanza da Perseverance) offre invece una vista ripresa dal cratere Gale, dove ha trascorso anni scalando le pendici del Monte Sharp. Il suo ultimo panorama, composto da 1.031 immagini scattate tra il 9 novembre e il 7 dicembre 2025, evidenzia una rete di basse creste note come formazioni ‘a scatola’. Queste strutture superficiali si sono formate grazie all’acqua sotterranea che un tempo scorreva attraverso grandi fratture nella roccia, depositando minerali che in seguito hanno resistito all’erosione creando un paesaggio intricato che il rover ha potuto esplorare.