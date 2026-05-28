Medicina Bio-rigenerativa, a Roma il primo Congresso internazionale: nuove prospettive per rigenerazione tissutale, prevenzione e patologie degenerative

L’aumento dell’età media della popolazione e la crescente incidenza delle patologie degenerative stanno imponendo alla medicina una trasformazione profonda. La sfida non riguarda più soltanto la gestione della malattia, ma anche il recupero della funzionalità biologica, della capacità rigenerativa dei tessuti e del benessere globale della persona. In questo scenario si colloca la Medicina Bio-rigenerativa, una disciplina emergente e interdisciplinare che integra ricerca scientifica, pratica clinica e tecnologie avanzate con l’obiettivo di promuovere la rigenerazione tissutale e il ripristino delle funzioni fisiologiche. Un ambito che coinvolge diverse specialità mediche e chirurgiche, dall’ortopedia alla medicina estetica, dalla chirurgia plastica alla vulnologia, fino alle bioterapie più innovative.

Di questi temi si parlerà al Primo Congresso Internazionale di Medicina Bio-Rigenerativa, organizzato da BIORI – Accademia Italiana di Medicina e Chirurgia Biorigenerativa, in programma il 29 e 30 maggio a Roma, nel Complesso Monumentale del Santo Spirito.

Il Congresso internazionale di Roma e il ruolo di BIORI

Il Congresso nasce come momento di confronto tra esperienze cliniche, competenze scientifiche e approcci terapeutici diversi, con l’obiettivo di approfondire le basi scientifiche e le applicazioni cliniche delle bioterapie e, nei limiti consentiti, delle cellule staminali.

L’appuntamento romano riunirà specialisti provenienti da molte aree della medicina: fisiatri, ortopedici, medici dello sport, chirurghi plastici e professionisti impegnati nella ricostruzione e nella riparazione dei tessuti. Al centro del programma figurano le ultime innovazioni nel campo dell’idrogenoterapia, della genetica, della medicina aerospaziale, della vulnologia, della riparazione tessutale, degli esosomi, delle cellule staminali mesenchimali e del Plasma Ricco di Piastrine, noto come PRP.

L’obiettivo è delineare nuove prospettive terapeutiche per le condizioni degenerative e per una medicina sempre più orientata alla prevenzione, alla rigenerazione e al recupero funzionale.

L’invecchiamento della popolazione e la sfida delle patologie degenerative

Il punto di partenza è il cambiamento demografico in corso. L’Italia, come gran parte del mondo, deve confrontarsi con una popolazione sempre più anziana e con un aumento delle condizioni croniche e degenerative. Con il passare degli anni, anche i tessuti perdono progressivamente efficienza, elasticità e capacità di autoriparazione.

Per approfondire il significato di questa evoluzione e il ruolo della Medicina Bio-rigenerativa, è stato intervistato il professor Luigi Gatta, presidente dell’Accademia Italiana di Medicina e Chirurgia Biorigenerativa.

Alla domanda sul rapporto tra invecchiamento della popolazione e degenerazione dei tessuti, il presidente Gatta ha spiegato: “sì, è una constatazione che si porta dietro già la risposta. È il risultato di una lenta ma costante evoluzione nello studio di una disciplina che non è una singola branca della medicina, ma piuttosto un ambito trasversale. Coinvolge l’ortopedia, che oggi ne è uno dei motori principali, ma anche la medicina estetica e la chirurgia plastica, intesa non solo in senso estetico, ma anche come ricostruzione di tessuti complessi, ad esempio dopo interventi oncologici importanti e demolitori. Su questo, durante il Congresso, avremo contributi di colleghi che lavorano quotidianamente proprio nella ricostruzione di tessuti colpiti da neoplasie rilevanti: quindi non si tratta soltanto della chirurgia plastica ‘di tutti i giorni'”.

Una disciplina trasversale tra ortopedia, chirurgia plastica e medicina estetica

La Medicina Bio-rigenerativa si configura quindi come un settore trasversale, capace di mettere in relazione discipline diverse. L’ortopedia rappresenta oggi uno dei principali motori di sviluppo, soprattutto per quanto riguarda l’ortobiologia e i trattamenti rigenerativi applicati all’apparato muscolo-scheletrico. Ma il campo di applicazione è più ampio e comprende anche la chirurgia plastica ricostruttiva, la medicina estetica e la riparazione di tessuti complessi.

Il riferimento del professor Gatta agli interventi oncologici demolitori evidenzia una delle applicazioni più significative: la ricostruzione di tessuti danneggiati da neoplasie rilevanti. In questo contesto, la rigenerazione non ha soltanto un valore estetico, ma assume una funzione clinica centrale nel recupero della qualità della vita e della funzionalità dei tessuti.

Medicina Bio-rigenerativa in Italia: competenze tecniche e confronto internazionale

Un tema centrale del Congresso riguarda lo stato della Medicina Bio-rigenerativa in Italia e il confronto con il panorama internazionale. Secondo Gatta, il nostro Paese dispone di competenze tecniche importanti e di una solida capacità di elaborare protocolli, ma deve confrontarsi con sistemi dove gli investimenti nella ricerca sono più consistenti.

“A livello internazionale- risponde Gatta- questa disciplina è molto più avanzata, soprattutto perché in molti Paesi gli investimenti nella ricerca sono decisamente superiori rispetto ai nostri. Noi in Italia siamo molto forti dal punto di vista tecnico e nella capacità di proporre protocolli, ma questi devono essere continuamente aggiornati con dati, studi e evidenze della letteratura internazionale. Da qui nasce l’idea di un congresso internazionale a Roma: per mettere in dialogo esperienze e competenze di Paesi anche inattesi, che possono offrire contributi molto significativi. Non solo Stati Uniti, che restano un punto di riferimento importante, ma anche realtà oggi emergenti o già pienamente emerse, come Brasile e India, dove la quota di PIL investita in ricerca sta producendo risultati davvero rilevanti. Questo confronto internazionale è stato uno dei motivi principali che ci ha portato a organizzare l’evento”.

La scelta di Roma come sede del primo Congresso internazionale risponde dunque alla necessità di creare un ponte tra l’esperienza italiana e le evidenze prodotte a livello globale. Stati Uniti, Brasile e India vengono indicati come realtà particolarmente significative, in un contesto in cui la ricerca scientifica e l’aggiornamento dei protocolli rappresentano elementi decisivi per l’evoluzione della disciplina.

Idrogenoterapia, genetica e medicina aerospaziale tra le innovazioni al centro del Congresso

Tra i temi più innovativi del programma spicca l’idrogenoterapia, indicata come un approccio in rapida evoluzione e potenzialmente rilevante per il futuro. Il Congresso dedicherà una sessione specifica all’innovazione, con il coinvolgimento di specialisti di diverse aree cliniche.

“Tutti gli interventi – sottolinea- saranno di grande livello, abbiamo coinvolto specialisti di molte aree: fisiatri, ortopedici, medici dello sport, chirurghi plastici e altri ancora. Abbiamo organizzato una sessione dedicata all’innovazione, che è uno degli aspetti centrali del congresso. Tra i temi, ad esempio, c’è l’idrogenoterapia, un approccio in rapida evoluzione che potrebbe avere un ruolo importante nel prossimo futuro. È interessante notare come anche agenzie come l’Agenzia Spaziale Italiana e la NASA stiano già studiando applicazioni preventive in ambito astronautico: un segnale significativo del potenziale di questa tecnologia. Il professor Brandi, di Bologna, presenterà inoltre lavori sviluppati insieme a me sul tema della sicurezza di questi trattamenti, oggi in una fase ormai matura di applicazione clinica. Parleremo anche di terapie cellulari avanzate, come le piastrine attivate (PRP), ormai giunte a protocolli più evoluti e standardizzati, con procedure sempre più semplici da integrare nella pratica clinica quotidiana: dallo screening iniziale alla valutazione del paziente, fino alla scelta condivisa del trattamento più adeguato in base al profilo rigenerativo dei tessuti”.

Il richiamo all’Agenzia Spaziale Italiana e alla NASA inserisce il tema della prevenzione e della rigenerazione anche in un orizzonte di medicina aerospaziale, dove le condizioni estreme dell’ambiente astronautico rendono particolarmente rilevante lo studio di tecnologie capaci di proteggere e sostenere la funzionalità biologica.

PRP e terapie cellulari avanzate nella pratica clinica

Un altro asse fondamentale del Congresso è rappresentato dalle terapie cellulari avanzate e dal PRP, il Plasma Ricco di Piastrine. Queste tecniche, secondo quanto illustrato da Gatta, stanno raggiungendo protocolli più evoluti e standardizzati, con procedure sempre più integrabili nella pratica clinica quotidiana.

Il percorso terapeutico non si limita alla somministrazione del trattamento, ma parte dallo screening iniziale, passa attraverso la valutazione del paziente e arriva alla scelta condivisa della soluzione più adeguata in base al profilo rigenerativo dei tessuti. La standardizzazione dei protocolli rappresenta un passaggio centrale per rendere queste applicazioni più sicure, riproducibili e coerenti con le evidenze scientifiche disponibili.

Il tema del Plasma Ricco di Piastrine si collega inoltre al più ampio sviluppo dell’ortobiologia, settore in cui l’impiego di componenti biologiche e cellulari viene studiato per favorire la riparazione dei tessuti e il recupero funzionale.

Vulnologia e ferite complesse: nuove tecnologie per la riparazione tessutale

Il Congresso dedicherà una sessione anche alla vulnologia, cioè allo studio e al trattamento delle ferite complesse. Si tratta di un ambito particolarmente rilevante per la gestione di lesioni croniche, ferite vascolari, arteriopatie e ustioni, condizioni che richiedono strategie terapeutiche avanzate e spesso multidisciplinari.

“Sì, in questo ambito utilizziamo anche brevetti di livello internazionale, con tecnologie che permettono, ad esempio, la formazione di una sorta di ‘pelle sintetica’ protettiva, impermeabile all’esterno, che può ridurre o eliminare la necessità delle medicazioni quotidiane. I risultati, soprattutto in combinazione con PRP e fattori di crescita, sono molto promettenti. Infine, un’ampia parte sarà dedicata all’ortobiologia, cioè all’ortopedia rigenerativa, dove si confronteranno esperienze sull’uso di PRP di nuova generazione, anche con l’aggiunta di componenti cellulari come linfociti, e sull’impiego di cellule mesenchimali derivate da tessuto adiposo o da osso corticale” conclude il Presidente dell’Accademia italiana di medicina e chirurgia Bio-rignerativa.

Le tecnologie descritte puntano alla protezione della lesione e alla riduzione della necessità di medicazioni quotidiane, attraverso soluzioni in grado di creare una barriera simile a una pelle sintetica. In combinazione con PRP e fattori di crescita, questi approcci aprono prospettive rilevanti nella riparazione delle ferite difficili e nella rigenerazione dei tessuti danneggiati.

Ortobiologia e cellule staminali mesenchimali: il futuro dell’ortopedia rigenerativa

Ampio spazio sarà dedicato anche all’ortobiologia, definita come ortopedia rigenerativa. In questo campo si confronteranno esperienze sull’uso di PRP di nuova generazione, anche con l’aggiunta di componenti cellulari come i linfociti, e sull’impiego di cellule mesenchimali derivate da tessuto adiposo o da osso corticale.

L’ortopedia rigenerativa rappresenta una delle aree più dinamiche della Medicina Bio-rigenerativa, perché interviene su condizioni degenerative, lesioni e processi di riparazione dell’apparato muscolo-scheletrico. Il confronto tra protocolli, evidenze cliniche e tecnologie emergenti sarà uno dei punti centrali del Congresso, con l’obiettivo di contribuire a una medicina più personalizzata e orientata al recupero funzionale.

Una nuova prospettiva per prevenzione, benessere e rigenerazione

Il Primo Congresso Internazionale di Medicina Bio-Rigenerativa si presenta quindi come un appuntamento scientifico dedicato a una trasformazione già in atto: il passaggio da una medicina centrata esclusivamente sulla gestione della malattia a un approccio capace di valorizzare la prevenzione, la rigenerazione tissutale e il ripristino delle funzioni fisiologiche.

A Roma, il 29 e 30 maggio, il confronto promosso da BIORI metterà al centro le prospettive della Medicina Bio-rigenerativa, tra ricerca, clinica e innovazione tecnologica. Dalle bioterapie alle cellule staminali, dal PRP all’idrogenoterapia, dalla vulnologia all’ortobiologia, il Congresso intende contribuire alla definizione di nuovi percorsi terapeutici per le condizioni degenerative e per una medicina sempre più orientata al benessere globale della persona.