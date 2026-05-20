Meteo, dopo il freddo dei giorni scorsi un anticipo d’estate sulla Francia: previsti oltre +30°C nel sud-ovest del Paese

Le temperature saliranno vertiginosamente questa settimana in Francia, dopo il weekend dell’Ascensione più fresco dal 2010. Lo rende noto Météo-France, spiegando che in pochi giorni le temperature aumenteranno a tratti di 10-15°C. Un’atmosfera estiva si sta diffondendo ovunque con l’avvicinarsi del weekend di Pentecoste e si prevede che questo clima insolitamente caldo persista. Oggi, mercoledì 20 maggio, è arrivata un’importante area anticiclonica sull’Esagono francese. La pressione aumenterà bruscamente: le temperature massime sono in aumento ovunque e si prevede che in molti casi vengano raggiunte o superate le medie stagionali. È in prossimità del Mediterraneo che le temperature raggiungono i valori più elevati, con massime fino a +28°C tra i monti Corbières e l’entroterra provenzale. Previsti +20°C a Parigi, dopo 10 giorni al di sotto di questa soglia.

Giovedì il caldo si estenderà verso nord

Un sistema di alta pressione si intensificherà sul Paese. Sarà associato a una massa d’aria sempre più calda proveniente dall’Africa subtropicale, che attraverserà la Penisola Iberica. Il tempo diventerà prevalentemente soleggiato in gran parte della Francia. Con questo sole abbondante, le temperature massime continueranno a salire significativamente, raggiungendo i +25°C fino alla Senna. In Aquitania, le temperature supereranno i +30°C, con massime che potrebbero raggiungere i +32°C. Molte città registreranno i primi +30°C dell’anno: Bordeaux, Biarritz, Agen, Tolosa, Albi e molte altre nel sud-ovest.

Venerdì il caldo si intensificherà al sud e all’ovest

La situazione non dovrebbe subire grandi variazioni, con previsioni di tempo estivo per gran parte della Francia e sole splendente. Le temperature sono insolitamente alte per questo periodo dell’anno nelle regioni occidentali, con massime di 9-12°C, o anche superiori, alla media stagionale. Tra la Bretagna orientale, i Paesi della Loira, il Limosino e il Poitou-Charentes si prevedono temperature massime di +30°C: un valore davvero notevole per questo inizio di stagione pre-estiva. Nel sud-ovest, le temperature raggiungeranno i +30°C. Anche nell’entroterra della Linguadoca e in Provenza, le temperature supereranno i +30°C. Tuttavia, il caldo sarà più moderato nelle zone costiere, grazie all’influenza dell’aria proveniente dal Mediterraneo.

Nel complesso, le temperature saranno superiori di 10-15°C rispetto all’inizio della settimana.

Weekend di Pentecoste dal clima estivo

Le condizioni anticicloniche persisteranno per tutto il lungo weekend di Pentecoste. Il quadro meteorologico rimarrà invariato, favorendo un clima prevalentemente soleggiato e caldo, anche molto caldo, nella maggior parte del Paese. Si prevede che questa situazione si protrarrà fino alla fine del mese. A livello nazionale, tuttavia, il picco di questa ondata di calore precoce è previsto per la prima parte della prossima settimana (martedì 26 o mercoledì 27 maggio).

Si tratta di un evento eccezionale?

Anche se sono già state osservate temperature di oltre +30°C in Bretagna e i +35°C in Nuova Aquitania alla fine di maggio, l’intero Paese potrebbe registrare temperature raramente osservate in questo periodo dell’anno, spiegano da Météo-France. I giorni più caldi mai registrati a maggio fino ad oggi (secondo l’indicatore termico nazionale) sono: