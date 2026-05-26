Meteo Francia, “ondata di calore senza precedenti, storica ed eccezionale per maggio”: +38-39°C nei prossimi giorni

Météo-France ha esteso l’allerta arancione per ondata di calore in Francia al Dipartimento di Côtes-d’Armor. In totale, sono interessati nove Dipartimenti. L’allerta verrà ulteriormente estesa a 13 Dipartimenti domani, mercoledì 27 maggio. “L’ondata di calore continua e si sta diffondendo: nove Dipartimenti sono in allerta arancione per l’ondata di calore questa giornata di martedì, con l’aggiunta del Côtes-d’Armor alle 16:00 di oggi. L’allerta verrà estesa a 13 Dipartimenti questo mercoledì a mezzogiorno: si aggiungeranno Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime e Gironda”, spiega Météo-France sui social. Il servizio meteorologico francese avverte che nei prossimi giorni le temperature potrebbero raggiungere localmente i +38°C o addirittura i +39°C.

Ondata di calore senza precedenti a maggio

“La Francia sta vivendo un’ondata di calore senza precedenti, storica ed eccezionale per il mese di maggio, iniziata giovedì 21 maggio e che continuerà per tutto il fine settimana”, evidenzia Météo-France in un approfondimento dedicato all’ondata di caldo in atto. “Con una cupola di calore che si è stabilita sull’Europa occidentale, le temperature sono salite vertiginosamente in gran parte del Paese durante questo fine settimana di Pentecoste, raggiungendo livelli di calore senza precedenti per il mese di maggio, in particolare nella Francia occidentale. Lunedì è stata la giornata più calda mai registrata a maggio, con una temperatura media nazionale di +24,6°C (indicatore termico)”, viene spiegato.

“Si prevede che la situazione non cambierà molto questa settimana, con temperature eccezionali per la stagione previste per la maggior parte delle regioni, che a volte si tradurranno in condizioni di caldo soffocante”, evidenzia Météo-France.

Le temperature massime stanno raggiungendo livelli molto elevati per questo periodo dell’anno, dai 10 ai 15°C al di sopra della media di fine maggio. Ieri pomeriggio le temperature massime hanno nuovamente raggiunto livelli mai registrati prima a maggio in numerose stazioni meteorologiche, con Météo-France che cita tra le più rilevanti:

+36°C ad Angoulême (Charente);

ad Angoulême (Charente); +35°C a Niort (Deux-Sèvres);

a Niort (Deux-Sèvres); +35°C a La Roche-sur-Yon (Vendée);

a La Roche-sur-Yon (Vendée); +35,7°C a Nantes (Loira Atlantica);

a Nantes (Loira Atlantica); +34,1°C ad Angers (Maine-et-Loire);

ad Angers (Maine-et-Loire); +33°C a Brest-Guipavas (Finistère);

a Brest-Guipavas (Finistère); +32°C a Caen (Calvados).

Notti eccezionalmente calde

Come nelle notti precedenti, la notte tra lunedì 25 e martedì 26 maggio è stata insolitamente mite in molte città della Francia occidentale. La temperatura più bassa della notte è stata di +22,1°C a Dinard (Ille-et-Vilaine). Il precedente record era di +16,0°C il 30 maggio 2018. Si tratta del secondo valore più alto mai registrato in un singolo mese, dopo quello del 5 agosto 2003. Anche a Nantes (Loira Atlantica) è stata raggiunta una temperatura senza precedenti di +21,9°C. Il precedente record era di +18,7°C, registrato il 24 maggio 1989.

A Deauville, Quimper, Brest, Cholet, Lorient, Alençon, Le Mans, Évreux, Bordeaux, Dax e Tarbes, non si erano mai registrate temperature minime così elevate a maggio, con valori prossimi o talvolta superiori ai +20°C.

Giovedì le temperature saliranno ulteriormente

Giovedì 28 maggio, in molte regioni le temperature potrebbero essere persino più alte del giorno precedente, con massime spesso comprese tra +33 e +36°C, che in Linguadoca potrebbero raggiungere i +38°C o addirittura i +39°C. L’unica eccezione è rappresentata dalla Bretagna occidentale e dalla Penisola del Cotentin, che godranno di un sollievo più evidente dal caldo.

Ondata di calore fino al weekend

Venerdì 29, si prevede un’altra giornata particolarmente calda in molte regioni, sebbene sia previsto un po’ di sollievo vicino alla costa atlantica. Nelle regioni centrali e orientali le temperature aumenteranno di qualche grado. Durante il fine settimana, l’intenso caldo continuerà la sua progressione verso est, lasciando gradualmente spazio a una massa d’aria più fresca proveniente dall’Atlantico. Sono possibili temporali con il calo delle temperature.

Calore eccezionale per questo periodo dell’anno

“La Francia non ha mai registrato temperature così elevate a maggio, nonostante l’estate meteorologica non inizi ufficialmente prima dell’1 giugno”, evidenzia Météo-France. “In passato si sono verificati periodi di caldo anomalo, come a maggio del 1947, 1953, 1992, 2005, 2017 e 2022, ma nulla di paragonabile a questo. Le temperature superano frequentemente i +35°C nel pomeriggio e non scendono mai sotto i +20°C, con anomalie termiche di quasi 15°C rispetto alla media. Livelli di calore senza precedenti per il mese di maggio sono stati registrati in tutto il Paese, in particolare sulla costa occidentale, attualmente la zona più colpita. I precedenti valori massimi, spesso risalenti al 2022 o al 2017, sono stati superati, a volte di diversi gradi, e questo si è verificato per diversi giorni consecutivi”, spiega Météo-France.

“L’ondata di calore più precoce registrata finora risale a metà giugno 2022. Ciò rappresenta un inizio anticipato di quasi tre settimane rispetto alla precedente ondata di calore. Inoltre, questo lunedì è stato di gran lunga il giorno più caldo mai registrato per il mese di maggio, e i giorni successivi di questa settimana potrebbero superarlo ulteriormente, conferendo a questo caldo un carattere particolarmente prolungato e precoce per questa stagione”, conclude Météo-France.