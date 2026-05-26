Ondata di caldo nel Regno Unito, nuovo record di temperatura per maggio: Londra raggiunge i +35°C

Nuovo record di temperatura più alta per il mese di maggio nel Regno Unito, che si ritrova al centro di una forte ondata di caldo fuori stagione che sta inglobando l’Europa occidentale. Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, ha comunicato che oggi a Londra sono stati raggiunti i +35°C sia a Heathrow sia a Kew Gardens, battendo così il precedente primato di +34,8°C registrato ieri pomeriggio sempre nella capitale britannica. “Oggi è la giornata di maggio più calda mai registrata, con temperature che a Heathrow e a Kew Gardens hanno raggiunto provvisoriamente i +35,0 °C. Fino a ieri la temperatura massima di maggio era di +32,8°C, ma ora abbiamo superato questo record per due giorni consecutivi, di ben 2°C”, ha scritto il Met Office sui suoi canali social.

“Un clima insolitamente caldo per il periodo dell’anno sta interessando gran parte dell’Europa occidentale, con alcune zone della Francia che registrano temperature di 10°C superiori alla media di maggio. Alcune zone del Regno Unito saranno più calde di Maiorca”, ha evidenziato il Met Office in un altro post. La scorsa notte, è stato stabilito anche il nuovo record per la notte di maggio più calda nel Paese.