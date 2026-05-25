Meteo, ondata di caldo nel Regno Unito: nuovo record di temperatura a maggio con +33,5°C

Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a +33,5°C vicino a Londra, mentre continua l’ondata di caldo fuori stagione nel Paese. Lo ha comunicato il Met Office. Il precedente primato per una giornata di maggio era di +32,8°C, raggiunti per la prima volta nel 1922 e nuovamente nel 1944. “Le temperature a Heathrow hanno raggiunto i +33,5°C, battendo in via provvisoria il record assoluto per il mese di maggio“, si legge sui profili social dell’ufficio meteorologico britannico. E ancora: “i record vengono di solito superati di frazioni di grado, il che rende questa ondata di calore senza precedenti per il periodo dell’anno”.

Di solito temperature del genere si raggiungono al massimo nel pieno della stagione estiva e non di certo in primavera. È solo l’ultimo di una serie di record superati nel Regno di recente, con l’anno scorso classificato come il più caldo da quando si compiono le misurazioni.

L’ondata di caldo continua nei prossimi giorni

Oggi e domani si preannunciano come i giorni più caldi della settimana, con temperature che raggiungeranno i +35°C nel sud della Gran Bretagna. Il Galles potrebbe inoltre stabilire un nuovo record di caldo per il mese di maggio nei prossimi giorni, superando i +30,6°C registrati a Newport nel 1944. Ma non sono solo i record di caldo diurno a essere a rischio. È possibile che nella notte si registrino temperature superiori al record di maggio di +18,9°C stabilito a Folkestone nel 1947.