Meteo Piemonte, cadono molti record di temperatura minima: mai una notte così calda a maggio nel centro di Torino

L’ondata di caldo che sta colpendo il Piemonte continua a stabilire nuovi record di temperatura per il mese di maggio, non solo nei valori massimi, con l’Alessandrino che ieri ha raggiunto punte di +36-37°C, ma anche in quelli minimi, vivendo notti tropicali già alla fine della primavera. Diversi capoluoghi di provincia oggi hanno battuto il loro record di temperatura minima per maggio. Anche il capoluogo di regione Torino: la minima di +23,7°C registrata oggi rappresenta la temperatura più alta di sempre da inizio rilevazioni storiche, ossia dal 1753, stracciando il precedente record di +22,5°C del 25 maggio 2009.

Altri record di temperatura minima registrati oggi:

Biella con +22,7°C

con Cuneo con +22,6°C

con Verbania con +22,1°C

con Vercelli con +20,5°C

con Alessandria Lobbi con +18,4°C

Per una definitiva conclusione dell’ondata di calore bisognerà probabilmente attendere l’inizio della nuova settimana. Nel corso del pomeriggio-sera di oggi, tuttavia, i temporali di calore in formazione sulle aree alpine potranno estendersi verso le pianure, risultando localmente intensi con possibili brevi nubifragi e grandine. I temporali serali saranno più probabili tra Cuneese, Torinese, Canavese, Biellese, Verbano, alto Novarese e colline del Po, evidenzia il meteorologo Andrea Vuolo.

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