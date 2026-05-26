Meteo Piemonte, nuovo record di caldo per maggio all’Aeroporto di Torino Caselle ma potrebbe avere vita breve

La possente ondata di caldo in atto sull’Europa occidentale sta portando centinaia di nuovi record di temperatura tra Francia e Regno Unito, dove ieri è stato stabilito anche il record per il giorno più caldo e la notte più calda mai registrati nel Paese a maggio, nonché un nuovo primato per la primavera a livello nazionale. Mentre oltre i confini nazionali i record cadono a centinaia, anche in Italia iniziano a registrarsi nuovi primati. È il caso dell’Aeroporto di Torino Caselle, dove nella giornata di ieri, lunedì 25 maggio, è stato stabilito il nuovo record per maggio con una temperatura di +32,8°C, che ha superato il precedente record di +32,3°C del 29 maggio 2001.

Considerando che il picco di calore al Nord Italia è atteso tra oggi e domani, è altamente probabile che questo record sarà presto battuto (e non di poco). È infatti possibile che vengano raggiunti i +34°C nella zona dell’aeroporto e non sono esclusi picchi vicino ai +36°C nell’area urbana di Torino.

La risalita dell’anticiclone subtropicale

Questa forte ondata di caldo è determinata da una potente risalita dell’anticiclone subtropicale, che ha esteso la sua influenza su un’ampia scacchiera dell’Europa, determinando temperature massime eccezionali in nazioni come Spagna, Francia, Inghilterra, Galles, Italia, Svizzera e Belgio. In Piemonte, “l’anomalia calda interesserà gran parte della settimana, con una lieve attenuazione solo nell’ultima parte, quando una saccatura in discesa dalla Russia e dalla Polonia ai Balcani potrà schiacciare parzialmente l’alta pressione continentale europea”, si legge nelle previsioni di Arpa Piemonte.

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