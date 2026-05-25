Milano Film Fest 2026 al Politecnico: cinema, musica e intelligenza artificiale

Milano si prepara a trasformarsi in un palcoscenico diffuso grazie alla seconda edizione del Milano Film Fest, che si terrà dal 4 al 9 giugno 2026. L’iniziativa è parte del Polimi Fest2026, il festival estivo del Politecnico di Milano, giunto alla sua 11ª edizione, che quest’anno amplia la collaborazione con importanti realtà culturali della città, tra cui Piano City Milano e FringeMI Festival, proponendo un programma trasversale e versatile tra cinema, musica e teatro. La manifestazione, sotto la direzione artistica di Claudio Santamaria, presenterà una selezione di oltre 120 film, nazionali e internazionali, affrontando temi di grande attualità come il rapporto tra umani e intelligenza artificiale e l’impatto di un ipotetico incontro con altre forme di vita. Le vie e le piazze della città diventeranno scenari cinematografici, trasformando Milano in un teatro a cielo aperto in grado di connettere cinema, serie TV, musica e fotografia.

Il cuore del festival sarà il distretto cinema, che si estenderà dal Piccolo Teatro Strehler all’Anteo Palazzo del Cinema, includendo quest’anno anche la Casa degli Artisti e la Casa di Quartiere Garibaldi (già CAM Garibaldi). L’esperienza si allargherà ulteriormente ai quartieri con proiezioni serali all’aperto e un ricco calendario di eventi off, nati dalla call alla cittadinanza.

Ospiti internazionali e appuntamenti speciali

Tra gli ospiti di spicco della manifestazione figurano il regista Julian Schnabel e il cantautore Vinicio Capossela, che arricchiranno il festival con incontri e conversazioni dedicate al mondo dell’arte e della musica. L’iniziativa conferma così la vocazione del Milano Film Fest a diventare non solo una rassegna cinematografica, ma un vero e proprio evento culturale multidisciplinare.

Le proiezioni al Campus Leonardo del Politecnico di Milano si terranno il 4, 5 e 8 giugno, con inizio alle 21.30 presso l’aula De Donato, edificio 3. L’ingresso sarà libero, ma con iscrizione obbligatoria. Tutte le serate saranno moderate da docenti del Politecnico, con la partecipazione in alcune occasioni di critici cinematografici, per garantire un dibattito approfondito sui temi affrontati dalle pellicole.

Cinema e tecnologia: il filo conduttore del festival

Il festival si propone di esplorare il rapporto tra uomo e tecnologia, un tema sempre più centrale nel dibattito contemporaneo, e di stimolare la riflessione su scenari futuristici e possibili incontri con altre forme di vita. Grazie a questa attenzione tematica e alla ricchezza della programmazione, il Milano Film Fest 2026 si conferma come un evento capace di fondere innovazione, cultura e partecipazione cittadina.

Il programma

Tre le proiezioni serali di pellicole a tema su fantascienza, tecnologia e intelligenza artificiale, con momenti di approfondimento:

– 4 giugno, ore 21.30 – “Her”, 2013, regia di Spike Jonze, con Joaquin Phoenix

Introduzione a cura di Bianca Colosimo, docente di Additive Manufacturing (Dip. Meccanica);

– 5 giugno, ore 21.30 – “Arrival”, 2016, regia di Denis Villeneuve, con Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker

Introduzione a cura di Walter Mattana, docente di audiovisivo e cultura del cinema (Dip. Design), in collaborazione con un critico cinematografico di Milano Film Fest;

– 8 giugno, ore 21.30 – “Perfect Days”, 2023, regia di Wim Wenders, con Kōji Yakusho

Introduzione a cura di Stefano Maffei, docente di Design, Delegato Rettorale all’Innovazione Sociale.