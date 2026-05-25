Milazzo, soccorso d’emergenza: donna salvata dai Vigili del Fuoco dal balcone di casa

Oggi, intorno alle ore 12:00, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti a Milazzo, in via Mariano Maio, in risposta a una richiesta di supporto giunta alla SO115 dal personale sanitario del 118. La richiesta riguardava il soccorso urgente di una donna caduta all’interno della propria abitazione, la quale, a causa dei traumi riportati, necessitava di un recupero immediato e sicuro. L’intervento si è rivelato particolarmente complesso a causa della conformazione strutturale delle scale interne dello stabile, particolarmente strette, che non permettevano un trasporto sicuro della paziente verso l’esterno. Per questo motivo, la squadra dei Vigili del Fuoco ha deciso di effettuare un’evacuazione dall’esterno con l’ausilio dell’autoscala, inviata dalla sede centrale del comando.

Recupero dal balcone e intervento in sicurezza

La squadra del Distaccamento di Milazzo, giunta sul posto con APS e pick-up con modulo attrezzato, ha condotto il soccorso della donna con una manovra complessa ma sicura. La signora è stata recuperata dal balcone dell’abitazione, barellata e portata a livello del piano stradale, dove è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118 per il trasporto verso il presidio ospedaliero più vicino.

L’operazione, seppur impegnativa, si è svolta senza ulteriori complicazioni, grazie alla preparazione e alla rapidità dei Vigili del Fuoco, che hanno dimostrato la loro capacità di gestire emergenze anche in condizioni strutturali difficili. L’uso dell’autoscala si è rivelato determinante per garantire la sicurezza della paziente e del personale intervenuto.

Tempestività e coordinamento tra soccorritori

L’evento sottolinea l’importanza del coordinamento tra i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, fondamentale per assicurare interventi rapidi ed efficaci in situazioni di emergenza domestica. Grazie alla sinergia tra i due servizi, la donna ha potuto ricevere soccorso immediato e essere trasportata senza ulteriori rischi per la propria incolumità.