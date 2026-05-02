Missione Luna, la NASA sfida il tempo e la tecnologia: il rinvio di Artemis III e la scommessa del 2028

Dopo il successo emozionante di Artemis II, che ha visto 4 astronauti solcare i cieli lunari riportando l’umanità vicino al nostro satellite naturale dopo oltre mezzo secolo, l’attenzione della NASA si sposta ora sulla fase più complessa del programma. L’amministratore dell’agenzia, Jared Isaacman, ha recentemente delineato una ristrutturazione ambiziosa che mira a stabilire una presenza umana permanente sulla superficie lunare entro il prossimo decennio. Questo piano prevede un incremento significativo della frequenza di lancio del razzo Space Launch System, cercando di ridurre l’intervallo tra le missioni a circa 10 mesi. Tuttavia, la tabella di marcia ha subito un importante aggiornamento: Artemis III è stata ufficialmente spostata alla fine del 2027. Questa missione non sarà più un allunaggio, ma un test cruciale in orbita terrestre per verificare l’aggancio tra la capsula Orion e i lander sviluppati dai partner privati, ponendo le basi per il grande ritorno sulla superficie previsto per il 2028, con l’obiettivo di garantire sicurezza ed efficienza operativa prima di posare di nuovo il piede sulla regolite.

La sfida dei lander privati e il nodo del rifornimento in orbita

Il successo del 2028 dipende in larga misura dalla capacità di SpaceX e Blue Origin di consegnare i rispettivi sistemi di allunaggio (HLS). Durante una recente audizione alla Camera, Isaacman ha confermato che entrambi i fornitori puntano a un test di interoperabilità per la fine del 2027. La complessità tecnica, però, resta elevata. Sia Starship di SpaceX che Blue Moon di Blue Origin utilizzano propellenti criogenici, sostanze che tendono a evaporare se non mantenute a temperature bassissime.

Per permettere a questi giganti di viaggiare dall’orbita terrestre alla Luna, sarà necessario effettuare molteplici lanci di “rifornimento” nello Spazio, una procedura mai testata prima con carburanti criogenici. La NASA richiede inoltre che entrambe le aziende dimostrino un allunaggio e un decollo senza equipaggio prima di autorizzare il trasporto di astronauti. Si tratta di una corsa contro il tempo che richiede una precisione ingegneristica assoluta.

Tra prototipi e sistemi di supporto vitale

Mentre SpaceX sta per lanciare la versione 3 del suo prototipo Starship, vantando motori Raptor 3 più potenti, Blue Origin segue un approccio più cauto. Il lander Blue Moon Mk1 ha superato i test nella camera a vuoto, ma deve ancora affrontare il volo inaugurale, reso incerto da una recente anomalia del razzo New Glenn. Oltre alla navigazione, resta l’enorme incognita del supporto vitale. Attualmente, nessuno dei prototipi in fase di test è attrezzato per ospitare esseri umani. Starship ha trasportato finora solo simulatori di massa, mentre la versione Mk1 di Blue Moon è configurata per il trasporto merci. Integrare sistemi in grado di mantenere in vita un equipaggio in un ambiente così ostile rappresenta uno degli ostacoli più ardui da superare entro la scadenza fissata.

Un obiettivo politico e scientifico entro il 2029

Il ritorno sulla Luna possiede anche una forte valenza politica. Durante un recente incontro nello Studio Ovale, è emersa la volontà di completare la missione entro l’attuale mandato presidenziale, che scadrà nel gennaio 2029. Jared Isaacman ha rassicurato le istituzioni parlando di un “piano realizzabile” che prevede 2 opportunità di allunaggio nel corso del 2028 attraverso le missioni Artemis IV e Artemis V.

La strategia della NASA punta tutto sulla regolarità dei lanci. Abbandonata l’idea di missioni isolate distanti anni l’una dall’altra, l’agenzia vuole trasformare il viaggio verso la Luna in una routine industriale e scientifica. Se i partner privati riusciranno a rispettare le tappe del 2027, il 2028 potrebbe davvero essere l’anno in cui l’impronta umana tornerà a segnare la polvere lunare, aprendo la strada alla futura colonizzazione di Marte.