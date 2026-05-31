Monselice in rosa, tre persone soccorse durante la gara di mountain bike

Tre persone sono state soccorse durante la gara di mountain bike Monselice in rosa dal personale del Soccorso alpino di Padova. La giornata sportiva è stata segnata da diversi interventi di assistenza lungo il percorso, con due cadute che hanno coinvolto altrettanti ciclisti e un terzo episodio più grave avvenuto all’altezza del Monte Fasolo, dove si è reso necessario l’intervento dell’elicottero di Padova emergenza. Sono state complessivamente tre le persone assistite dal Soccorso alpino di Padova nel corso della gara di mountain bike “Monselice in rosa”. Gli interventi hanno riguardato situazioni differenti, dalle cadute lungo il tracciato fino a un incidente di maggiore gravità che ha richiesto l’attivazione dell’equipe medica e del tecnico dell’elicottero.

La presenza dei soccorritori sul percorso ha permesso di garantire un intervento tempestivo nei punti interessati dagli incidenti, assicurando la prima assistenza sanitaria e il successivo trasporto verso i mezzi di emergenza.

Due cadute lungo il percorso: trauma cranico, spalla e contusioni

Due degli interventi hanno riguardato altrettante cadute che hanno coinvolto due ciclisti impegnati nella gara. Le conseguenze riportate sono state un trauma cranico, un trauma alla spalla e diverse contusioni.

In entrambi i casi, i due uomini sono stati raggiunti e assistiti da un’infermiera del Soccorso alpino, arrivata sul posto con il quad. Dopo la prima valutazione e le cure necessarie, i ciclisti sono stati trasportati fino all’ambulanza con il supporto dei soccorritori.

Incidente più grave sul Monte Fasolo: interviene l’elicottero

Più grave, invece, il terzo incidente, avvenuto all’altezza del Monte Fasolo. Dopo una prima valutazione delle condizioni dell’uomo coinvolto, è stato richiesto l’intervento dell’equipe medica e del tecnico dell’elicottero di Padova emergenza.

L’uomo è stato stabilizzato e imbarellato sul posto, quindi trasportato all’ospedale di Padova. L’intervento ha richiesto una gestione più complessa rispetto agli altri due episodi, proprio per la gravità della situazione riscontrata dopo la valutazione iniziale.