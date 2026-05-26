Montagna: escursionista 63enne disperso a Barcis, ricerche in corso

Un escursionista tedesco di 63 anni risulta disperso da ieri nelle zone montuose sopra Barcis. Le ricerche sono scattate nella serata di ieri, attorno alle 21, dopo l’attivazione della stazione di Maniago del Soccorso Alpino da parte della Sores, che ha mobilitato anche l’elisoccorso regionale in configurazione notturna e i vigili del fuoco. L’allarme è stato lanciato dalla compagna di escursione, che si trovava con lui fino a domenica 24 maggio. I 2 stavano percorrendo un trekking di più giorni nella zona e avevano pernottato nella notte del 23 al Bivacco Val di Zea. La mattina di domenica si sono però separati: la donna, non sentendosi in grado di proseguire, è rientrata verso valle, fermandosi presso la struttura di Villa Emma a Prescudin, punto concordato per il ricongiungimento prima del rientro previsto in Germania nella giornata di ieri.

Le prime operazioni di ricerca hanno visto l’impiego dell’elisoccorso regionale anche in volo notturno e una verifica a terra sul bivacco Bitter, raggiunto da 2 soccorritori a piedi partiti da Pian dei Tass. Le operazioni aeree sono state sospese a mezzanotte. Un secondo sorvolo è stato effettuato questa mattina alle 05:30 con un elicottero della Protezione Civile, senza però alcun esito. Le ricerche proseguono ora via terra, con circa una decina di soccorritori impegnati in squadre miste nell’area compresa tra il Bivacco Val di Zea e il Bivacco Pastour, lungo i principali sentieri della zona.