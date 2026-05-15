Montagna, escursionisti dispersi in Friuli: le ricerche riprendono domani

Riprenderanno domani le ricerche dei due escursionisti di nazionalità austriaca e tedesca dispersi da oggi a Verzegnis (Udine). Le perlustrazioni sono proseguite per tutto il giorno sotto la pioggia battente. Una ventina i tecnici del Soccorso Alpino, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco impegnati lungo i sentieri: sono stati percorsi interamente il sentiero con segnavia 811 che parte da Sella Chianzutan (luogo di ritrovo del motoveicolo con cui si sono mossi), visitati i due ricoveri lungo il percorso (Casera Avrint e Bivacco Carcadé), salite le cime del Monte Bottai e del Monte Piombada, controllati, per quanto possibile, i versanti più esposti corrispondenti. È stato inoltre percorso anche il sentiero 827 e gli accessi dalla Val D’Arzino e da Alesso, sempre fino al Bivacco Carcadé.

Al momento i soccorritori stanno terminando le perlustrazioni dei percorsi e delle scorciatoie secondarie, dove hanno trovato chiari indizi del passaggio dei due escursionisti nella zona. Domani le ricerche riprenderanno con maggior personale e con l’ausilio dell’elicottero, che porterà i soccorritori velocemente in quota per nuove perlustrazioni anche dall’alto e con migliore visibilità non appena il meteo lo consentirà.