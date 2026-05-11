Monte Viseggi: il parco astronomico riconosciuto dalla Regione Liguria per la tutela del cielo notturno

L’Istituto Culturale Astrofili Spezzini ha annunciato con grande soddisfazione che il Parco Scientifico e delle Stelle di Monte Viseggi è stato ufficialmente riconosciuto dalla Regione Liguria come parte dell’elenco regionale degli osservatori astronomici. Questo risultato è stato formalizzato dal Decreto Dirigenziale n. 3552 dell’8 maggio 2026, che conclude con esito positivo il lungo procedimento avviato dall’Istituto per ottenere un riconoscimento che tutela e promuove la qualità del cielo notturno. Il Parco Scientifico e delle Stelle di Monte Viseggi, che ospita gli osservatori astronomici “L. Zannoni” e “Fiammetta”, ha ora una zona di protezione di 5 chilometri di raggio, una misura decisiva per contrastare l’inquinamento luminoso e preservare l’attività osservativa. Questo riconoscimento non solo garantisce la tutela del cielo, ma sottolinea l’importanza della ricerca e della divulgazione scientifica, attività che si svolgono regolarmente all’interno di questo complesso.

Un presidio culturale e educativo per il territorio

Il Parco Scientifico e delle Stelle di Monte Viseggi non è solo un punto di osservazione, ma anche un centro culturale, educativo e ambientale fondamentale per la cittadinanza, le scuole e le istituzioni locali. Il complesso ospita infatti le uniche specole astronomiche della provincia della Spezia aperte al pubblico e agli studenti. Questi luoghi sono dedicati alla didattica, alla divulgazione scientifica e alla ricerca, offrendo opportunità educative uniche per le nuove generazioni.

In un’ottica di sostenibilità e di protezione del patrimonio naturale, l’inserimento di Monte Viseggi nell’elenco regionale degli osservatori astronomici assume un significato ancora più profondo. Come sottolinea l’Istituto Culturale Astrofili Spezzini, “la tutela del cielo stellato non è soltanto una questione astronomica, ma riguarda la qualità dell’ambiente, il risparmio energetico, la biodiversità e il diritto delle nuove generazioni a conoscere e osservare il cielo”.

L’impegno per la lotta contro l’inquinamento luminoso

Un aspetto cruciale di questo riconoscimento riguarda anche la lotta contro l’inquinamento luminoso, una problematica sempre più urgente in molte aree del mondo. Con il riconoscimento ufficiale, il Parco Scientifico e delle Stelle di Monte Viseggi beneficia di un’area di protezione, un passo fondamentale per mantenere l’integrità dell’ambiente notturno e garantire che l’osservazione astronomica possa continuare senza interferenze.

Il lavoro dell’Istituto Culturale Astrofili Spezzini non si ferma qui: l’associazione sta collaborando con il Comune della Spezia per la creazione di un nuovo regolamento comunale sull’inquinamento luminoso. L’obiettivo è promuovere una illuminazione sostenibile, rispettosa dell’ambiente e che permetta di godere della bellezza del cielo notturno, sia per gli astronomi che per la cittadinanza. “L’inserimento del Parco Scientifico e delle Stelle di Monte Viseggi nell’elenco regionale è un risultato importante per tutto il territorio spezzino”, ha dichiarato l’Istituto, evidenziando l’importanza di questo progetto per la comunità locale.

Un accordo strategico

Il riconoscimento da parte della Regione Liguria arriva in un momento di crescente collaborazione tra l’Istituto Culturale Astrofili Spezzini e le istituzioni locali. In particolare, l’Istituto ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Comune della Spezia, finalizzato a rafforzare la collaborazione su temi cruciali come la protezione del cielo e l’aggiornamento delle normative sull’inquinamento luminoso.

Il Protocollo d’Intesa rappresenta una parte fondamentale di un progetto più ampio che mira a rendere il Parco Scientifico e delle Stelle di Monte Viseggi non solo un luogo di osservazione, ma anche un vero e proprio punto di riferimento per la divulgazione scientifica e la sostenibilità ambientale. L’accordo tra il Comune e l’Associazione Astrofili Spezzini prevede anche la verifica degli impianti di illuminazione e la promozione di soluzioni che limitano l’impatto luminoso sulla natura circostante.

Un futuro sostenibile

Con il recente riconoscimento, il Parco Scientifico e delle Stelle di Monte Viseggi si conferma come un luogo strategico non solo per la ricerca astronomica, ma anche per la protezione ambientale e la promozione della sostenibilità in Liguria. L’iniziativa segna un passo fondamentale verso una gestione più consapevole delle risorse naturali e un futuro in cui l’osservazione del cielo e la protezione dell’ambiente vanno di pari passo.

Il continuo impegno dell’Istituto Culturale Astrofili Spezzini, insieme alla collaborazione delle istituzioni locali, fa di Monte Viseggi un modello di sviluppo culturale e ambientale, che potrà servire da esempio per altre regioni italiane e per il mondo intero.