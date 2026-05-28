Neonata in imminente pericolo di vita trasferita d’urgenza da Cagliari a Roma con un volo dell’Aeronautica Militare | FOTO

Si è concluso nel pomeriggio del 28 maggio 2026, con l’atterraggio all’aeroporto di Roma Ciampino, il trasporto sanitario d’urgenza di una bimba in imminente pericolo di vita, bisognosa di essere trasferita da Cagliari a una struttura ospedaliera della Capitale. La neonata è stata trasportata a bordo di un velivolo G650 dell’Aeronautica Militare, in una missione attivata per consentire il rapido ricovero presso l’ospedale “Bambino Gesù”. Il volo sanitario autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il volo sanitario urgente, come previsto dalle procedure per questo genere di attività, è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato. L’intervento rientra tra le operazioni istituzionali predisposte per garantire il trasferimento rapido di pazienti in condizioni critiche, quando la tempestività del trasporto può risultare determinante.

La richiesta partita dalla Prefettura di Cagliari

L’attivazione della missione è avvenuta su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare. Ricevuta la richiesta, la struttura di coordinamento ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Dopo l’espletamento di tutte le procedure necessarie da parte dell’equipaggio militare, il G650 è decollato dall’aeroporto di Cagliari nel primo pomeriggio del 28 maggio 2026. La neonata, proveniente dall’Azienda Ospedaliera Universitaria del capoluogo sardo, è stata imbarcata insieme alla mamma e a un’equipe medica, così da garantire assistenza sanitaria durante tutte le fasi del trasferimento.

Atterraggio a Roma Ciampino e trasferimento al “Bambino Gesù”

L’atterraggio all’aeroporto di Ciampino è avvenuto poco dopo le 16:00 di oggi. Dopo l’arrivo del velivolo, un’ambulanza ha provveduto al successivo trasporto della neonata verso il “Bambino Gesù”, dove è stato disposto il ricovero. La missione ha consentito il trasferimento urgente della piccola paziente da Cagliari a Roma, assicurando continuità assistenziale e rapidità operativa.

Questo tipo di attività a favore della collettività rientra tra i compiti istituzionali svolti dall’Aeronautica Militare. I Reparti di volo sono a disposizione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze.

Ogni anno sono centinaia le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia. Una rete operativa che consente di intervenire rapidamente in situazioni di emergenza sanitaria, garantendo collegamenti aerei urgenti su tutto il territorio nazionale.