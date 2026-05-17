Neve di maggio: il Monte Velino imbiancato come in inverno

Un paesaggio del tutto inaspettato ha salutato questa mattina, domenica 17 maggio, i residenti dell’Appennino e gli amanti della montagna, regalando uno scenario che sembra sfidare il normale corso del calendario. L’imponente massiccio del Monte Velino si è infatti presentato con le vette completamente imbiancate dalla neve, offrendo un magnifico colpo d’occhio tipico del cuore dell’inverno. Questa meravigliosa cornice candida, ben visibile fin dalle prime luci dell’alba grazie al cielo terso e privo di nubi, ha trasformato gli alti rilievi in una vera e propria cartolina fuori stagione. Le cime innevate, stagliandosi in netto contrasto contro l’azzurro limpido dell’atmosfera mattutina, testimoniano in modo visivo e inequivocabile il vigoroso colpo di coda invernale che ha interessato le nostre montagne nelle scorse ore.

Il quadro meteorologico

Questo improvviso ritorno a un contesto più rigido è il risultato dell’intensa perturbazione nordatlantica che tra venerdì e sabato ha attraversato tutta l’Italia. Attualmente, il vortice instabile si è allontanato verso i Balcani, favorendo il ripristino di un tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Tuttavia, la vasta massa d’aria fredda giunta al seguito del maltempo si è propagata rapidamente su tutta la penisola, spingendosi fino alle regioni del Sud. Per questo motivo, nonostante il sole di queste ore, le temperature odierne si manterranno fresche, facendo registrare valori ancora inferiori alla norma stagionale.

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