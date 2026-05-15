Neve in Italia: fusione accelerata e deficit del 48%, le previsioni per l’estate

La stagione fredda si è appena conclusa lasciando dietro di sé l’eredità per l’intero territorio nazionale, segnata da un drastico e rapidissimo assottigliamento del manto bianco sulle principali catene montuose. Come illustrato nel recente approfondimento pubblicato dalla Fondazione CIMA, il mese di aprile 2026 ha rappresentato un punto di svolta, trasformando la consueta fusione primaverile in una corsa inarrestabile verso lo svuotamento dei bacini d’alta quota. Le alte temperature, combinate con una prolungata e grave scarsità di precipitazioni, hanno accelerato il passaggio dell’acqua liquida verso le valli, intaccando precocemente i serbatoi naturali. Oggi l’Italia affronta un deficit nazionale dello Snow Water Equivalent (SWE) che sfiora il 48% rispetto alle medie stagionali consolidate.

Un aprile rovente e il crollo delle riserve nivali

Il quadro meteorologico delle ultime settimane delinea una situazione molto delicata, fondamentale per comprendere l’attuale stato di sofferenza delle nostre montagne. Aprile è stato un mese profondamente secco su gran parte della Penisola, colpendo duramente il Nord e il versante tirrenico, dove le anomalie negative di precipitazione hanno toccato punte dell’80%. A ciò si aggiunge un innalzamento termico notevole: nel Nord/Ovest le temperature hanno registrato anomalie superiori ai +3°C rispetto alla media climatologica, segnando un netto stacco rispetto ai mesi precedenti che si erano mantenuti relativamente freschi.

Il risultato di questa combinazione atmosferica è stato un crollo verticale delle riserve. I dati della Fondazione CIMA evidenziano come la curva di fusione nel bacino del Po abbia assunto una pendenza drastica, portando il sistema in pochissime settimane da condizioni quasi ottimali a valori critici, che ricordano da vicino l’emergenza siccità vissuta nel 2022.

Le dinamiche dell’acqua secondo gli esperti

Questa drastica riduzione del manto nevoso modifica profondamente i ritmi naturali a cui il nostro territorio è abituato. Francesco Avanzi, ricercatore esperto di idrologia nivale presso la Fondazione CIMA, fotografa perfettamente la gravità del fenomeno: “Quando la temperatura aumenta così rapidamente in primavera, la neve cambia comportamento in pochi giorni. Non osserviamo solo la normale fusione stagionale, ma una vera accelerazione del trasferimento dell’acqua dalla neve verso suoli e fiumi. È una dinamica che modifica tempi e velocità della disponibilità idrica, soprattutto in vista dell’estate“.

Le analisi dimostrano inoltre che il deficit non risparmia le quote altimetriche più elevate, segnale evidente di una fusione che sta spazzando via il manto lungo l’intero profilo della montagna. Il Triveneto appare particolarmente colpito, con il bacino dell’Adige che oggi segna un grave deficit del -56%. Sugli Appennini centrali, il caldo ha fuso in tempi record le abbondanti nevicate cadute all’inizio del mese scorso.

Il monitoraggio satellitare di laghi e invasi

Arrivare all’alba dell’estate con la metà della risorsa nivale disponibile richiede un cambio di passo nella gestione idrica, considerando l’altissima domanda dei mesi a venire. Per avere un quadro reale della disponibilità d’acqua, la Fondazione CIMA integra l’analisi della neve con un attento monitoraggio satellitare degli invasi, sfruttando i dati avanzati della costellazione Copernicus Sentinel-2.

Le osservazioni mostrano un’Italia nettamente spaccata in due. Al Nord, i grandi bacini come il lago di Garda registrano un calo progressivo, imponendo una vigilanza continua seppur senza toccare per ora i picchi negativi del 2022. Al Sud, al contrario, emergono segnali rassicuranti. Come illustra Luca Cenci, esperto in monitoraggio satellitare per la Fondazione CIMA: “Le osservazioni satellitari ci permettono di leggere l’evoluzione delle risorse idriche superficiali presenti negli invasi quasi in tempo reale e di confrontarla con quanto osservato negli ultimi anni. Nel Sud Italia vediamo segnali di recupero molto evidenti rispetto al 2024: non significa che il sistema non sia vulnerabile, ma che oggi ci troviamo in una situazione decisamente meno critica rispetto a quella che avevamo osservato solo due anni fa“. L’esempio lampante è il lago di San Giuliano in Basilicata, che mostra valori in netto miglioramento rispetto alle annate precedenti.

L’estate che ci attende

Mentre il Sud respira, l’intero sistema nazionale rimane fragile. L’umidità dei suoli si attesta leggermente sotto le medie di riferimento proprio in coincidenza con l’avvio della stagione irrigua, e vari Distretti Idrografici italiani si trovano già a gestire condizioni di severità idrica. La fine della stagione della neve apre la fase di monitoraggio più delicata. Nei prossimi mesi, le reti di osservazione dovranno valutare con precisione come la fusione accelerata di questa primavera impatterà concretamente sulla tenuta del nostro ecosistema e sulle riserve d’acqua indispensabili per il Paese.