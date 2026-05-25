New Delhi nella morsa del caldo: notte record, scatta l’allerta per nuove ondate di calore

New Delhi continua a fare i conti con un’intensa ondata di caldo che sta portando valori termici decisamente superiori alla norma del periodo. Nella notte di ieri la capitale indiana ha registrato un dato particolarmente significativo: la temperatura minima si è fermata a +32,4°C, il valore notturno più alto degli ultimi 14 anni. Si tratta di una temperatura di ben 5,7°C superiore rispetto alla media stagionale, un’anomalia che conferma la persistenza di condizioni eccezionalmente calde sull’area urbana. Anche nei giorni scorsi la città aveva sperimentato una situazione simile, aggravata dal passaggio di tempeste di sabbia che hanno ulteriormente reso difficili le condizioni atmosferiche.

Le autorità meteorologiche seguono con attenzione l’evoluzione del quadro climatico. Il Dipartimento Meteorologico ha infatti emesso un’allerta gialla per le prossime ore a causa del possibile sviluppo di nuove ondate di calore. Secondo le previsioni, il termometro potrebbe spingersi fino a +44°C, mantenendo elevato il livello di attenzione per la popolazione. L’eccezionale persistenza di temperature elevate, anche durante le ore notturne, rappresenta uno degli aspetti più critici dell’attuale fase meteorologica, poiché limita il naturale raffreddamento dell’ambiente e aumenta il disagio percepito dai residenti.