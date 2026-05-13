Nucleare, Meloni annuncia al Senato: “entro l’estate sarà approvata la legge delega”

La legge delega sul nucleare arriverà entro l’estate. È questo il passaggio più rilevante annunciato dal premier Giorgia Meloni durante il premier time al Senato, dove il presidente del Consiglio ha affrontato il tema delle politiche energetiche e della strategia del governo per la produzione nazionale di energia. Secondo quanto riportato dalle cronache parlamentari, il tema è stato al centro dell’intervento del premier. La dichiarazione segna un passaggio politico significativo perché fissa un orizzonte temporale per l’avanzamento del percorso normativo legato alla ripresa del nucleare in Italia. La notizia assume particolare rilievo per cittadini, imprese e operatori del settore energetico, poiché riguarda una delle scelte più discusse nel quadro della futura politica energetica nazionale.

Energia e nucleare, la strategia del governo

L’annuncio si inserisce nel più ampio confronto sulle fonti energetiche, sui costi dell’energia e sulla necessità di diversificare gli approvvigionamenti. Durante il premier time, Meloni ha collegato il tema del nucleare al lavoro portato avanti dall’esecutivo sul fronte energetico, con riferimento ai provvedimenti dedicati al settore e alla necessità di rafforzare la capacità produttiva del Paese.

Il punto centrale, dal punto di vista politico, è la volontà del governo di procedere con uno strumento legislativo che definisca il quadro entro cui costruire i successivi passaggi attuativi. La legge delega rappresenta infatti il perno del percorso annunciato dal premier, perché consente al governo di intervenire successivamente attraverso decreti attuativi.

Una scadenza politica fissata entro l’estate

La frase pronunciata da Meloni al Senato concentra la notizia in una data politica: entro l’estate. Non si tratta soltanto di un’indicazione di calendario, ma di un messaggio sull’accelerazione del dossier nucleare nell’agenda dell’esecutivo. La legge delega sul nucleare è il provvedimento attorno al quale si costruirà il percorso legislativo indicato dal governo. L’annuncio non entra, sulla base delle informazioni disponibili, nel dettaglio dei contenuti tecnici della norma, ma conferma la volontà politica di procedere verso un nuovo quadro regolatorio.

Il messaggio lanciato da Meloni è quindi chiaro: il governo intende arrivare all’approvazione della delega nel più breve tempo possibile, aprendo la strada ai passaggi successivi necessari per definire concretamente le modalità della politica sul nucleare in Italia.