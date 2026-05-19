Nuova nascita al Parco Zoo Falconara: un piccolo canguro conquista i visitatori | FOTO e VIDEO

Al Parco Zoo Falconara c’è un nuovo protagonista che sta attirando l’attenzione e la curiosità dei visitatori: un cucciolo di canguro grigio orientale (Macropus giganteus), nato da Vaiana e Boomerang, che in questi giorni sta vivendo una delle fasi più significative della sua crescita. Dopo i primi timidi affacci dal marsupio della madre, iniziati circa 2 mesi fa, il piccolo – chiamato in Australia “joey”, termine utilizzato per indicare i cuccioli dei marsupiali – ha iniziato la fase definita dagli esperti come “esplorazione e rientro”. Si tratta di un passaggio delicato e fondamentale del suo sviluppo: tra balzi ancora incerti e rapide corse verso la sicurezza della tasca materna, il cucciolo sta cominciando a conoscere l’ambiente circostante.

Il sesso del nuovo arrivato non è ancora stato identificato, ma i suoi primi movimenti rappresentano un momento importante nel percorso di crescita: durante questa fase il giovane canguro sviluppa i sensi, rafforza la muscolatura e acquisisce progressivamente equilibrio e sicurezza, sempre sotto l’attenta vigilanza di mamma Vaiana. Con questa nascita cresce ulteriormente il gruppo di canguri grigi orientali presente nel giardino zoologico marchigiano dal 2024, arrivato oggi a sei esemplari. Già nel 2025 Vaiana aveva dato alla luce la giovane Oceania, mentre pochi mesi dopo Sydney era diventata madre del maschio Maui.

Tra i simboli più iconici della fauna australiana, il canguro grigio orientale è uno dei marsupiali più conosciuti al mondo. La specie presenta un ciclo riproduttivo particolarmente singolare: dopo una gestazione molto breve, compresa tra 33 e 38 giorni, i piccoli nascono con dimensioni minime – poco più di un centimetro di lunghezza e meno di un grammo di peso – e raggiungono autonomamente il marsupio materno, dove completano gran parte del proprio sviluppo nei successivi 8 mesi. Da adulti possono arrivare a misurare fino a 140 cm di altezza, raggiungere un peso compreso tra 40 e 90 kg e avere una coda lunga fino a un metro. Animali erbivori e fortemente sociali, i canguri grigi orientali vivono in gruppi e, in ambienti protetti, possono superare i vent’anni di vita.

La nascita del nuovo esemplare rappresenta anche un’occasione per rafforzare il percorso educativo e scientifico del Parco Zoo Falconara. Attraverso specie come i marsupiali australiani, infatti, il parco punta a sensibilizzare il pubblico sulla biodiversità dell’Oceania e sulla fragilità degli ecosistemi naturali, trasformando la visita in un’esperienza di scoperta e consapevolezza. Nel fine settimana tornano anche gli appuntamenti con “La Biologa Racconta”: incontri dedicati agli animali ospitati nella struttura, con focus su okapi (11), grifoni (12), fenicotteri (15.30), canguro grigio orientale (16.30) e ippopotamo (17.30). Il Parco Zoo Falconara è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19.30, con biglietteria attiva fino alle 18.00.