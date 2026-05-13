Nuove scoperte su Urano e Nettuno: “non sono completamente ghiacciati come credevamo in passato”

Urano e Nettuno potrebbero essere ricchi di rocce? Secondo quanto suggerisce un nuovo studio, sì. Urano e Nettuno sono due pianeti che storicamente sono stati classificati e considerati “giganti ghiacciati”, in orbita ai confini gelidi del nostro Sistema Solare. Ma è possibile che la nostra comprensione della composizione di questi pianeti sia completamente errata e che le loro atmosfere siano piene di rocce, suggeriscono i ricercatori in un nuovo studio. “Abbiamo scoperto che sia Urano che Nettuno hanno i loro strati esterni composti principalmente da rocce (e gas di idrogeno ed elio)“, ha dichiarato a Space.com Yamila Miguel, autrice dello studio e ricercatrice presso l’Istituto olandese per la ricerca spaziale. Questo “contrasta con la convinzione comune che siano pianeti giganti ghiacciati“.

Entrambi i pianeti possiedono un nucleo roccioso interno circondato da un mantello ghiacciato, a sua volta avvolto da una spessa atmosfera che si ritiene contenga idrogeno, elio e metano, oltre a nubi di silicati. In alcune zone ad alta pressione, l’atmosfera gassosa diventa fluida, ma i risultati di questo studio suggeriscono che queste atmosfere potrebbero essere anche ricche di rocce.

Da dove nasce lo studio

Questo team di ricerca è stato ispirato ad esaminare più da vicino Nettuno e Urano grazie a recenti studi che suggeriscono che gli oggetti nella regione transnettuniana, una regione ghiacciata oltre Nettuno, siano più rocciosi che ghiacciati. Studi precedenti avevano già suggerito che oggetti come Plutone, le comete e i corpi della fascia di Kuiper avessero effettivamente atmosfere rocciose, hanno spiegato i ricercatori del nuovo studio. “Abbiamo pensato: se questi oggetti sono composti principalmente da rocce, forse lo sono anche Urano e Nettuno?“, ha affermato Miguel.

Lo studio

Per giungere alle loro conclusioni, i ricercatori hanno modellato la composizione di Urano e Nettuno, simulando gli involucri (combinazione di atmosfera interna ed esterna), i mantelli e i nuclei dei pianeti. Basandosi su condizioni come la temperatura all’interno degli involucri atmosferici di ciascun pianeta, il team ha scoperto che tali condizioni causerebbero la condensazione di nubi di silicati in materiale roccioso in alcune aree di queste atmosfere.

Quindi, sebbene Urano e Nettuno siano noti come giganti ghiacciati, in orbita lontano dal nostro Sole nelle regioni più esterne del Sistema Solare, sono più rocciosi di quanto ci si aspetterebbe da un pianeta “ghiacciato”, almeno secondo questo studio.

Anche se “potrebbero avere una discreta quantità di ghiaccio al loro interno“, ha affermato Miguel, “non sono certamente completamente ghiacciati come credevamo in passato“.

Una riclassificazione di Urano e Nettuno?

Miguel sostiene che queste nuove scoperte potrebbero persino giustificare una discussione sulla riclassificazione di questi pianeti. “Dovremmo effettivamente cambiare la loro classificazione per evitare di essere fuorvianti“, suggerisce. “Piuttosto che ‘ghiacciati’ o ‘rocciosi’, dovremmo semplicemente chiamarli giganti minori o qualcosa del genere“.

Per essere chiari, questo nuovo studio non rappresenta una classificazione definitiva di questi giganti planetari. Tuttavia, solleva interessanti interrogativi sulla loro composizione: le loro atmosfere potrebbero davvero essere ricche di rocce? Esistono altri aspetti importanti della loro composizione che non abbiamo ancora scoperto? Quali altri misteri si celano negli angoli freddi e remoti del nostro vicinato cosmico?

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics.