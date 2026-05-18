Occhi al cielo stasera: Luna e Venere protagonisti

Preparatevi a volgere lo sguardo verso l’orizzonte occidentale perché la serata di oggi, 18 maggio, promette di regalare uno degli spettacoli astronomici più affascinanti e poetici dell’intera stagione primaverile. Subito dopo il tramonto del Sole, infatti, i cieli sereni diventeranno il palcoscenico perfetto per ammirare un incontro celeste davvero imperdibile: la suggestiva congiunzione tra il brillantissimo pianeta Venere e una delicatissima, sottile falce di Luna in fase crescente. Questo evento cosmico, facilmente visibile a occhio nudo anche da chi non possiede alcun tipo di sofisticato telescopio o strumento di osservazione, rappresenta un’occasione straordinaria per riconnettersi con la profonda bellezza dell’universo che ci circonda.

La danza celeste nella costellazione del Toro

L’incontro ravvicinato avverrà in una porzione di volta celeste ben precisa, posizionandosi elegantemente all’interno della costellazione del Toro e spingendosi fin quasi al limite con la vicina costellazione dei Gemelli. Per godere appieno di questo straordinario fenomeno astronomico, basterà semplicemente attendere il crepuscolo e cercare un punto di osservazione che abbia l’orizzonte Ovest possibilmente sgombro da ostacoli visivi troppo ingombranti, come palazzi o colline. Venere, essendo l’astro in assoluto più luminoso del cielo serale, farà da guida sicura e infallibile per individuare immediatamente la vicina e sottile falce lunare. Si tratta di un’opportunità eccezionale per gli amanti della fotografia paesaggistica e per chiunque desideri lasciarsi sorprendere dalla maestosità del cosmo, catturando un’immagine indimenticabile del cielo di maggio.