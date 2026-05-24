Occhi puntati a Ovest, c’è una danza cosmica in cielo

Quando il Sole scompare oltre la linea dell’orizzonte e le calde sfumature del crepuscolo iniziano a dipingere la volta celeste, si apre il sipario su uno degli eventi astronomici più suggestivi della stagione. Volgendo lo sguardo verso Ovest, chiunque potrà notare 2 punti estremamente luminosi che dominano incontrastati le luci della sera. Si tratta di Venere e Giove, i veri e propri gioielli del nostro firmamento, che hanno da poco intrapreso una magnifica marcia di avvicinamento. Giorno dopo giorno, la distanza apparente tra questi 2 giganti si riduce in modo costante ed evidente, creando una coreografia cosmica. Questa progressiva e affascinante convergenza rappresenta il preludio perfetto per l’atteso picco dello spettacolo celestiale.

Un incontro da non perdere

La dinamica celeste a cui stiamo iniziando ad assistere in questi giorni è un fenomeno affascinante e alla portata di tutti. Venere, conosciuta fin dall’antichità come la “stella della sera” per il suo inconfondibile e penetrante bagliore bianco, sta visibilmente accorciando le distanze dal colossale Giove. Questa corsa all’interno della pittoresca cornice del cielo crepuscolare culminerà l’8 e il 9 giugno, date in cui i 2 pianeti diventeranno i protagonisti assoluti di una congiunzione suggestiva. Durante quelle serate clou, i 2 astri appariranno così vicini dalla nostra prospettiva terrestre da sembrare quasi sul punto di sfiorarsi.

Come osservare lo spettacolo

Il pregio principale di questo evento astronomico risiede nella sua assoluta e totale accessibilità. Per godersi la magnifica rappresentazione teatrale offerta dall’universo non serviranno telescopi sofisticati, binocoli ingombranti o attrezzature fotografiche professionali. Basterà uscire all’aperto subito dopo il tramonto, trovare un punto di osservazione con l’orizzonte Ovest il più libero possibile da palazzi e montagne, e godersi semplicemente la magia ad occhio nudo. La fase preparatoria è già in corso: ogni sera da oggi fino all’inizio di giugno potremo apprezzare appieno la lenta evoluzione di questo magnifico valzer planetario.