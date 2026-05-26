Oklo e newcleo scelte per trasformare il plutonio in eccesso in energia per i reattori avanzati

Oklo, società attiva nella tecnologia nucleare avanzata, ha annunciato di essere stata selezionata dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, il Department of Energy o DOE, per accedere a negoziati avanzati nell’ambito del Programma di utilizzo del plutonio in eccesso. La selezione riguarda un’iniziativa che mira a rendere disponibili a operatori industriali determinate quantità di plutonio designato come eccedente, con l’obiettivo di consentirne la conversione in combustibile per reattori nucleari avanzati, nel rispetto dei requisiti statunitensi in materia di sicurezza, salvaguardie e responsabilità sui materiali nucleari.

Oklo tra le società selezionate per il programma del Dipartimento dell’Energia

La scelta di Oklo è avvenuta insieme ad altre quattro società del settore del nucleare avanzato. L’iniziativa sostiene la strategia dell’azienda per l’approvvigionamento di combustibile nucleare, un elemento centrale per accompagnare la diffusione dei propri reattori avanzati mentre le infrastrutture nazionali di arricchimento e fabbricazione del combustibile continuano a crescere.

Il programma del DOE si inserisce in un percorso volto a valorizzare materiale già esistente, destinato in precedenza allo smaltimento, trasformandolo in una possibile risorsa per la produzione di energia. Attraverso la conversione del plutonio in eccesso in combustibile, l’obiettivo è creare una filiera capace di alimentare reattori di nuova generazione e contribuire allo sviluppo di una fonte di energia domestica affidabile.

Il ruolo di newcleo nella partnership con Oklo

In partnership con newcleo, Oklo guiderebbe l’utilizzo del plutonio in eccesso, mentre la società guidata da Stefano Buono apporterebbe la propria esperienza nel ciclo del combustibile nucleare. Il contributo di newcleo potrebbe includere anche potenziali investimenti, subordinati alla stipula di accordi definitivi, alle approvazioni consuetudinarie e al rispetto dei requisiti statunitensi applicabili in materia di sicurezza nucleare e salvaguardia nucleare.

Oklo e newcleo considerano il programma un percorso di smaltimento attraverso l’utilizzo: convertire materiale già esistente in combustibile per reattori avanzati, impiegarlo per generare elettricità affidabile e consumarlo mediante fissione nucleare, nel rispetto di rigorosi requisiti di sicurezza e protezione. In questa prospettiva, il programma può trasformare una sfida di lungo periodo nella gestione dei materiali nucleari in una fonte di energia domestica.

Il combustibile come fattore chiave per i reattori avanzati

Il tema dell’approvvigionamento del combustibile emerge come uno dei punti più rilevanti nella strategia di sviluppo dei nuovi reattori. La disponibilità di fonti diversificate di combustibile è infatti indicata da Oklo come un passaggio decisivo per sostenere la diffusione dei propri impianti, in una fase in cui le infrastrutture statunitensi dedicate al ciclo del combustibile sono ancora in espansione.

“L’approvvigionamento del combustibile è uno degli acceleratori principali per la realizzazione di nuovi reattori avanzati”, ha dichiarato Jacob DeWitte, co-fondatore e CEO. “Questo programma crea un percorso per utilizzare materiale in eccesso esistente come combustibile ponte per reattori avanzati per realizzare più reattori in tempi minori. Questo materiale precedentemente destinato allo smaltimento può essere convertito in combustibile per produrre elettricità attraverso la fissione nucleare”.

La prospettiva transatlantica della collaborazione

La collaborazione tra Oklo e newcleo assume anche una dimensione transatlantica, mettendo in relazione lo sviluppo del mercato statunitense del nucleare avanzato con l’esperienza di newcleo nelle tecnologie relative ai reattori nucleari e al combustibile nucleare. L’obiettivo dichiarato è contribuire alla riduzione delle scorie nucleari attraverso soluzioni tecnologiche legate al riutilizzo dei materiali e alla produzione di energia.

“Siamo orgogliosi di questa partnership transatlantica con Oklo per perseguire il nostro obiettivo di ridurre le scorie nucleari attraverso le nostre tecnologie relative ai reattori nucleari e al combustibile”, ha dichiarato Stefano Buono, CEO e fondatore di newcleo. “Gli Stati Uniti stanno adottando un approccio lungimirante al ciclo del combustibile e siamo lieti di contribuire”.

La partnership strategica annunciata nell’ottobre 2025

La selezione nell’ambito del programma del DOE si collega alla partnership strategica annunciata da Oklo con newcleo nell’ottobre 2025. L’intesa riguarda lo sviluppo negli Stati Uniti di infrastrutture avanzate di fabbricazione di combustibile nucleare, incluse collaborazioni relative al programma per l’utilizzo del plutonio in eccesso.

Anche in questo caso, le attività sono subordinate alla stipula di accordi definitivi, alle approvazioni consuetudinarie e ai requisiti statunitensi applicabili in materia di sicurezza, protezione e salvaguardie nucleari. La partnership prevede un investimento fino a 2 miliardi di dollari, soggetto alla definizione di documentazione reciprocamente accettabile e alle condizioni di mercato del settore, attraverso un veicolo affiliato a newcleo dedicato al progetto.

Le interlocuzioni di newcleo con la Nuclear Regulatory Commission

Nel febbraio 2026, newcleo ha avviato le proprie interlocuzioni con la Nuclear Regulatory Commission degli Stati Uniti, l’ente preposto all’approvazione degli impianti nucleari. Il confronto riguarda sia un impianto avanzato di fabbricazione del combustibile sia un progetto di reattore veloce raffreddato a piombo, a supporto del futuro dispiegamento di tali tecnologie nel mercato statunitense.

L’avvio di queste interlocuzioni rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di newcleo per il mercato americano e si affianca alla collaborazione con Oklo sul fronte del combustibile nucleare avanzato. Nel quadro delineato dalle due società, l’utilizzo del plutonio eccedente potrebbe contribuire a sostenere la disponibilità di combustibile per nuovi reattori, mentre proseguono gli sviluppi industriali e regolatori necessari alla crescita della filiera.