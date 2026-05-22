Oltre 3 miliardi di persone non possono difendersi dal caldo: studio svela i fattori determinanti

Oltre 3 miliardi di persone in 28 Paesi appartenenti al Sud del mondo non hanno i mezzi per difendersi dal caldo estremo e dalle ondate di calore, un problema reso sempre più grave e frequente dal riscaldamento globale in corso. I fattori determinanti non sono il reddito o l’esposizione ai cambiamenti climatici, come si potrebbe pensare, ma il livello di istruzione e le condizioni di lavoro. È quanto evidenzia lo studio internazionale pubblicato sulla rivista Nature Sustainability e guidato dall’Italia con la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici di Venezia. Alla ricerca hanno preso parte anche il Joint Research Center della Commissione Europea di Ispra, in provincia di Varese, l’Università di Bologna e quella Ca’ Foscari di Venezia.

Lo studio

I ricercatori, guidati da Giacomo Falchetta, hanno valutato la capacità di difendersi dal caldo tramite un indice chiamato ‘Povertà sistemica legata al raffreddamento’, in inglese ‘Systemic Cooling Poverty’. Oltre a indicatori ovvi, come l’accesso all’aria condizionata, l’indice prende in considerazione anche il livello di esposizione ai cambiamenti climatici, le infrastrutture disponibili, le disuguaglianze sociali, la salute, l’istruzione e le condizioni di lavoro.

I risultati

I risultati ottenuti indicano che più di due terzi degli individui presi in esame sono a rischio per almeno uno di questi parametri, mentre quasi 600 milioni di persone ne affrontano più di uno. A giocare un ruolo chiave, per circa 2,2 miliardi di individui, sono soprattutto il livello di istruzione e le condizioni di lavoro. “Questo dimostra – afferma Falchetta – che sono molti i fattori in gioco: i trasporti, i materiali da costruzione, le leggi e i regolamenti in materia di lavoro, nonché l’accesso ai servizi. Ad esempio, una città in cui tutti hanno l’aria condizionata non è necessariamente una città in cui non esiste la Povertà sistemica legata al raffreddamento”.