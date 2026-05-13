Oltremare 2.0, il DNA conferma: i due piccoli di Gufo Reale nati a Riccione sono maschi | FOTO

La natura torna a sorprendere al parco Oltremare 2.0 di Riccione, dove le analisi del DNA hanno confermato una notizia attesa da settimane: i due piccoli di Gufo Reale, nati qualche mese fa all’interno del family edutainment park, sono due maschietti. Dopo un periodo di monitoraggio costante, il parco annuncia così un nuovo importante traguardo nella storia dei suoi giovani “ambasciatori” di speranza. I due pulli appartengono alla specie Bubo bubo, il Gufo Reale, uno dei rapaci notturni più maestosi e riconoscibili, caratterizzato dai suggestivi ciuffi auricolari e dagli intensi occhi color arancio.

La nascita dei due piccoli, figli degli esemplari Kuma e Goblin, rappresenta per Oltremare 2.0 un risultato particolarmente significativo, non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche educativo e divulgativo.

Una vittoria per la biodiversità e per la tutela dei rapaci notturni

La nascita dei due pulli di Gufo Reale viene presentata dal parco come una concreta vittoria per la biodiversità, in un’epoca in cui i grandi rapaci notturni affrontano sfide critiche legate alla trasformazione dell’ambiente naturale. Il Gufo Reale è un predatore all’apice della catena alimentare e svolge un ruolo fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi. Nonostante questa posizione ecologica di rilievo, oggi la specie è estremamente vulnerabile a causa della trasformazione e della frammentazione del suo habitat di nidificazione e alimentazione.

A questi fattori si aggiungono problemi legati ai rischi di collisione con cavi aerei ed elettrocuzione, minacce che incidono sulla sopravvivenza dei grandi rapaci notturni e rendono ancora più importante il lavoro di sensibilizzazione e tutela portato avanti da strutture specializzate.

Il percorso di cova di Kuma e Goblin seguito h24

Il risultato raggiunto al family edutainment park Oltremare 2.0 arriva dopo un accurato percorso di affiatamento e cova dei gufi reali. La cova è durata 34 giorni ed è stata seguita sotto sorveglianza video h24, una scelta adottata per garantire la massima privacy alla coppia formata da Kuma e Goblin.

Il successo del percorso dimostra l’efficacia del lavoro svolto dallo staff di falconieri e medici veterinari, impegnati nel seguire con attenzione ogni fase delicata della nascita e della crescita dei piccoli. La supervisione costante, unita alla necessità di rispettare i tempi naturali della coppia, ha permesso di accompagnare l’intero processo fino alla nascita dei due pulli, oggi al centro di una nuova fase di coinvolgimento del pubblico.

Un contest social per scegliere i nomi dei due piccoli gufi

Dopo la conferma del sesso dei due piccoli, Oltremare 2.0 apre ora un ponte diretto con il pubblico. Per rafforzare il legame tra i visitatori e questi magnifici rapaci, il parco lancia un’iniziativa di partecipazione attiva sui propri canali social.

In collaborazione con lo staff di Raptors World, sono state individuate tre coppie di nomi tra cui il pubblico potrà scegliere: Goemon e Jigen, un tributo all’intesa di due icone leggendarie; Zoro e Rufy, per chi è destinato a grandi avventure; Gaspare e Orazio, la rarità di nomi d’altri tempi trasformata in dolcezza d’animo.

Il contest di voto sarà attivo fino a domenica 24 maggio sui canali social di Oltremare 2.0, con l’obiettivo di incentivare la partecipazione e permettere a quante più persone di conoscere da vicino questi futuri testimoni della bellezza naturale.

Oltremare 2.0 punta sull’educazione ambientale

Il coinvolgimento del pubblico nella scelta dei nomi non è soltanto un’iniziativa simbolica, ma si inserisce in un percorso più ampio di educazione ambientale e sensibilizzazione sulla fragilità della natura.

“La scelta di coinvolgere il pubblico nella scelta dei due nomi – dichiara Patrizia Leardini, COO Costa Edutainment – non è solo un gesto simbolico ma uno strumento educativo, volto a sensibilizzare bambini e adulti sulla fragilità della natura e sull’importanza di strutture come la nostra per la tutela di specie minacciate. Attraverso le attività didattiche e il coinvolgimento del pubblico, puntiamo a invertire la rotta e aumentare la sensibilità di ogni visitatore verso le tematiche ambientali”.

Le parole di Patrizia Leardini sottolineano il ruolo che Oltremare 2.0 intende svolgere nella divulgazione dei temi legati alla tutela delle specie minacciate, trasformando la nascita dei due piccoli gufi in un’occasione di conoscenza per famiglie, bambini e visitatori.

I piccoli cresceranno sotto la supervisione del team tecnico

I due piccoli di Gufo Reale continueranno a crescere sotto la supervisione del team tecnico del parco. La loro presenza rappresenterà un’occasione preziosa per avvicinare il pubblico al mondo dei rapaci e per raccontare, attraverso un’esperienza diretta, la maestosità e la fragilità della natura. Nei prossimi mesi, i due giovani rapaci saranno pronti a incontrare i visitatori di Oltremare 2.0 a Riccione, diventando simboli viventi della bellezza naturale e dell’importanza di proteggere gli ecosistemi.

La conferma che i due pulli sono maschi, il contest per la scelta dei nomi e il percorso di crescita seguito dal personale specializzato compongono così una notizia che va oltre la curiosità: al centro c’è il valore della biodiversità, la responsabilità della tutela ambientale e il ruolo educativo di un parco che punta a sensibilizzare il pubblico attraverso il contatto con la vita animale.