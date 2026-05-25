Ondata di caldo in Vietnam: Hanoi oltre i +40°C

Una grave ondata di calore sta investendo il Vietnam e in particolare la capitale Hanoi, dove si registrano condizioni meteorologiche eccezionalmente severe per il periodo. Secondo il Centro nazionale di Idrometeorologia, nelle ultime ore i valori termici hanno raggiunto i +38,8°C nella città, ma in alcune aree urbane il termometro avrebbe superato anche i +40°C, come riportato da Vietnam News. A rendere la situazione ancora più critica è il forte calo dell’umidità relativa, scesa tra il 40% e il 45%, che aumenta sensibilmente la percezione del caldo opprimente.

Le autorità hanno diramato un’allerta di livello 1 per rischio di calamità naturale, mentre le previsioni indicano che le temperature resteranno stabilmente tra i +38°C e i +40°C almeno fino al 28 maggio, con possibili picchi superiori in alcune zone del Paese, in particolare nelle aree urbane densamente popolate. L’ondata di caldo prolungata solleva forti preoccupazioni: aumenta infatti il rischio di incendi, possibili sovraccarichi della rete elettrica con conseguenti interruzioni o incidenti, e soprattutto gravi conseguenze sanitarie come disidratazione e colpi di calore, in particolare tra le fasce più vulnerabili della popolazione.