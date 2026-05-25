Ondata di calore in Francia, raggiunti picchi di +37°C, battuti quasi 350 record: 8 Dipartimenti in allerta arancione

Il Premier francese Sebastien Lecornu presiederà giovedì 28 maggio una riunione interministeriale “per valutare la preparazione dei servizi governativi” di fronte all’eccezionale ondata di calore che sta investendo il Paese: l’ha annunciato il suo staff. La riunione inizierà alle 16:15. Sono invitati a partecipare “i Ministri responsabili dell’Interno, della Sanità, della Giustizia, della Transizione Ecologica, dell’Istruzione Nazionale e degli Enti Locali, per discutere di questioni relative, tra l’altro, all’accesso pubblico, allo stato delle falde acquifere e al rischio di incendi boschivi”, ha dichiarato Matignon.

Quasi 350 record di temperatura battuti oggi

Quasi 350 record di temperatura sono stati battuti oggi in Francia, dove si sono toccate punte di +37°C! Alcuni record, come quello di Poitiers, risalivano a più di un secolo fa. Altri sono stati completamente stracciati, come a Brest, dove il record è balzato da +29,8°C a +33°C! Tra tutti, spicca il dato di Soorts-Hossegor, che ha registrato una temperatura massima di +37,1°C. In Francia, sono stati battuti oltre 600 record in 4 giorni e molti altri sono in arrivo.

Otto Dipartimenti in allerta arancione

L’ondata di calore dovrebbe durare fino al prossimo fine settimana, secondo le previsioni di Météo-France. Otto Dipartimenti della Francia occidentale sono stati posti in allerta arancione per caldo estremo. È la prima volta che questo sistema di allerta, che analizza sia le condizioni meteorologiche che i rischi per la salute, viene attivato così presto nell’anno. Venti Dipartimenti saranno posti in allerta gialla, nella parte occidentale del Paese, Parigi e la sua periferia interna, i Dipartimenti del Rodano e dell’Isere.