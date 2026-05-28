Onde anomale nel Pacifico: i satelliti svelano l’arrivo di El Niño

L’oceano sta lanciando i suoi segnali inequivocabili e la tecnologia spaziale li sta captando in tempo reale, delineando l’arrivo di uno dei fenomeni climatici più influenti del nostro pianeta. Dalle profondità dell’Oceano Pacifico, enormi masse di acqua più calda e con un livello più alto della media si stanno muovendo inesorabilmente verso Est, puntando dritte verso le coste del Sud America. Questi imponenti movimenti sottomarini, registrati con precisione assoluta dai satelliti nel corso del 2026, rappresentano il preludio inconfondibile alla formazione di un nuovo e intenso evento climatico di El Niño. I dati recenti raccolti dal satellite Sentinel-6 Michael Freilich, gestito in collaborazione dalla NASA e dai suoi partner europei, mostrano chiaramente come un’ampia ondata di acqua calda, estesa per centinaia di km, stia già innalzando il livello del mare in quelle zone. Poiché l’acqua si espande fisicamente quando si riscalda, un simile innalzamento della superficie marina certifica un incremento delle temperature oceaniche di vari gradi. Questo riscaldamento su vasta scala avrà inevitabilmente pesanti ripercussioni a livello globale, andando ad alterare i normali cicli delle precipitazioni, causando siccità o inondazioni repentine, e minacciando la vita quotidiana e l’economia di milioni di persone in ogni continente.

Il viaggio incessante delle onde di Kelvin verso Est

Lanciato nel 2020 dalla NASA e guidato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per il programma Copernicus dell’Unione Europea, il satellite Sentinel-6 Michael Freilich mappa l’altezza delle acque oceaniche di tutto il globo ogni 10 giorni, rilevando variazioni millimetriche. Nel caso di El Niño, lo strumento spaziale si occupa di tracciare quelle che in gergo tecnico vengono chiamate onde di Kelvin calde.

Queste correnti sommerse si formano tipicamente dopo brevi periodi in cui i venti sopra la porzione equatoriale dell’Estremo Ovest dell’Oceano Pacifico cambiano direzione, passando dai prevalenti venti orientali a quelli che soffiano da Ovest verso Est. Questo preciso effetto atmosferico, combinato a un indebolimento generale dei venti orientali lungo l’equatore, fa riscaldare notevolmente l’acqua dei tropici occidentali provocando un innalzamento del livello del mare. L’onda generata inizia poi a propagarsi verso Est per diverse settimane, raggiungendo infine il Sud America e causando il surriscaldamento e l’innalzamento delle acque costiere. Quando molteplici onde di Kelvin si susseguono nell’arco di diversi mesi, permettendo all’acqua calda di accumularsi al largo delle coste di Colombia, Ecuador e Perù, lo sviluppo di El Niño diventa ufficiale.

Le misurazioni del 2026 e le analisi degli esperti

Le misurazioni effettuate nel 2026 dal Sentinel-6 Michael Freilich hanno evidenziato una prima piccola onda di Kelvin formarsi intorno alla Micronesia alla fine di gennaio per poi dissiparsi a metà febbraio. All’inizio di marzo è emersa una nuova onda che si è spinta costantemente verso Est. Entro la metà di maggio, i mari intorno al Perù registravano un livello superiore di 15 cm rispetto alle medie a lungo termine.

Josh Willis, ricercatore sul livello del mare presso il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA nel Sud della California e scienziato del progetto per il satellite, ha analizzato l’andamento del fenomeno fornendo un quadro molto chiaro: “Mentre l’evento di quest’anno è iniziato un po’ più tardi rispetto ai grandi El Niño del 2015 e del 1997, sta iniziando a recuperare terreno. Vedremo quanto diventerà grande“.

Nadya Vinogradova Shiffer, scienziata capo del programma presso la sede centrale della NASA a Washington, ha ribadito l’importanza cruciale del monitoraggio dallo spazio, dichiarando: “L’osservazione di El Niño da parte della NASA utilizza satelliti per il livello del mare come il Sentinel-6 Michael Freilich per tracciare massicce onde di Kelvin mentre attraversano il Pacifico, catturare i cambiamenti nella termodinamica degli oceani terrestri, migliorare le previsioni degli estremi meteorologici e aiutare le comunità a prepararsi ai potenziali rischi costieri. Restate sintonizzati mentre continuano a svolgersi altre storie oceaniche“.

Origini storiche e stravolgimenti climatici

Furono i pescatori sudamericani del 1600 a coniare il nome El Niño, termine spagnolo che significa “il bambino”. Il riferimento era alla nascita di Gesù, in quanto il fenomeno tendeva a intensificarsi in prossimità del periodo natalizio, scaldando le acque e riducendo drasticamente le quantità di pesce da pescare. Oggi sappiamo che le temperature più elevate della superficie del mare nel Pacifico centrale e dell’Est alterano i modelli di circolazione atmosferica a livello mondiale, spostando la corrente a getto e influenzando direttamente le traiettorie delle tempeste. L’ampiezza geografica di questi impatti dipende interamente dalla forza del singolo fenomeno. Negli eventi più modesti, come quelli che hanno avuto inizio nel 2018 e nel 2023, conseguenze come siccità e inondazioni sono state circoscritte principalmente all’area del Pacifico tropicale. I grandi El Niño, come la formidabile ondata registrata tra il 2015 e il 2016, si spingono molto più lontano, provocando forti siccità in Africa e allagamenti distruttivi in California.

Poiché El Niño raggiunge tipicamente il suo apice tra novembre e gennaio, occorreranno ancora diversi mesi prima che gli impatti su scala globale diventino del tutto chiari. Severine Fournier, ricercatrice del JPL, ha inquadrato perfettamente la variabilità del clima con queste parole: “Ogni El Niño è diverso. Ma quasi sempre portano a un anno caldo e a grandi cambiamenti nelle precipitazioni in alcune parti del globo“.

La tecnologia satellitare al servizio del pianeta

Sentinel-6 Michael Freilich, che porta il nome dell’ex direttore della Earth Science Division della NASA, costituisce uno dei 2 satelliti della missione Copernicus Sentinel-6/Jason-CS. Lanciato nel 2020, continua una prestigiosa eredità scientifica iniziata nel 1992 con la pionieristica missione TOPEX/Poseidon. Nel novembre del 2025 è stato lanciato con successo il suo successore, il Sentinel-6B, destinato a prendere in carico le operazioni entro la fine del 2026. Questa missione di straordinaria importanza fa parte del programma di osservazione della Terra Copernicus dell’Unione Europea ed è stata sviluppata grazie a una sinergia internazionale senza precedenti che ha coinvolto ESA, EUMETSAT, NASA e NOAA, con il prezioso supporto tecnico della CNES francese. Il JPL ha fornito strumenti scientifici all’avanguardia per catturare dati essenziali.