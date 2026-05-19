Onde giganti e tempeste estreme: svelate le condizioni del Mediterraneo di 125mila anni fa

Onde giganti e tempeste estreme, in grado di portare sulla costa enormi blocchi rocciosi, dal peso di diverse tonnellate. Sarebbero state queste le condizioni del Mediterraneo, lungo le coste della Sicilia sudorientale, circa 125mila anni fa durante l’ultimo interglaciale (Tirreniano), quando il clima globale era più caldo e il livello del mare più elevato rispetto a oggi. È quanto rivela uno studio internazionale, coordinato dall’Università Aldo Moro di Bari, in collaborazione con Università Ca’ Foscari di Venezia, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima e Università degli Emirati Arabi Uniti.

La Penisola della Maddalena

La ricerca, pubblicata sulla rivista scientifica ‘Quaternary Science Reviews’, è stata condotta nella Penisola della Maddalena, all’interno dell’area marina protetta del Plemmirio (Siracusa). Proprio questa zona è caratterizzata dalla presenza di enormi blocchi rocciosi, trasportati in passato da onde di altissima energia. Oggi i massi si trovano su una scogliera verticale, a quote elevate e a notevole distanza dalla linea di riva attuale, configurazione che testimonia condizioni meteomarine eccezionali del passato.

Lo studio

Grazie a rilievi geomorfologici ad alta risoluzione, ricostruzioni paleogeografiche e modellazione numerica idrodinamica e climatica, il team di ricerca ha ricostruito le condizioni responsabili del trasporto dei blocchi, scoprendo che la causa non è attribuibile a tsunami recenti o storici di straordinaria intensità, ma a tempeste estreme avvenute circa 125mila anni fa.

“Le nostre simulazioni – spiega Giovanni Scicchitano, responsabile scientifico dello studio – indicano che temperature marine più elevate e diverse condizioni atmosferiche potevano generare tempeste più intense rispetto a quelle attuali. Questo ci aiuta a comprendere come il riscaldamento in atto possa influenzare gli eventi meteomarini nei prossimi decenni”.