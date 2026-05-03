Overshoot Day, l’Italia in rosso: da oggi siamo in debito con il Pianeta

Immaginate di ricevere l’intero stipendio annuale il primo gennaio e di scoprire, proprio stamattina, che il vostro conto corrente è tristemente vuoto, obbligandovi a vivere di debiti per i prossimi 8 mesi. Oggi, 3 maggio 2026, l’Italia raggiunge ufficialmente il suo Overshoot Day, il momento esatto in cui la nostra domanda di risorse naturali supera la capacità rigenerativa della Terra per l’anno in corso. In appena 123 giorni abbiamo bruciato il budget ecologico che la natura ci aveva messo a disposizione, trasformando il resto dell’anno in un lungo periodo di sovrasfruttamento ai danni delle generazioni future. Questo dato, elaborato con precisione dal Global Footprint Network, ci ricorda che il nostro stile di vita richiede una superficie biologica produttiva che l’Italia non possiede, costringendoci a importare biocapacità dall’estero e a emettere in atmosfera molta più anidride carbonica di quanta le nostre foreste riescano ad assorbire ogni giorno. È una bancarotta ambientale silenziosa che prosegue costantemente, ignorando i limiti fisici di un pianeta che ha terminato la sua pazienza e le sue riserve rigenerabili.

La matematica dietro il debito ambientale

Il calcolo dell’Overshoot Day non è un esercizio teorico, ma il risultato di un’analisi rigorosa condotta dal Global Footprint Network (GFN). Questa organizzazione confronta l’impronta ecologica di una nazione – ovvero la superficie di terra e mare necessaria per fornire le risorse consumate e assorbire i rifiuti prodotti – con la biocapacità del territorio stesso. Per l’Italia il verdetto è impietoso: se ogni abitante della Terra adottasse i nostri ritmi di consumo, avremmo bisogno di circa 2,7 pianeti per restare in equilibrio. La data del 3 maggio sottolinea una dipendenza strutturale da risorse esterne e una produzione di scarti (in particolare emissioni) che l’ambiente non riesce più a processare. Questo deficit ecologico si traduce in deforestazione, perdita di biodiversità, erosione del suolo e accumulo di gas serra in atmosfera, accelerando i fenomeni meteo-climatici estremi che già colpiscono la nostra penisola.

Cambiare rotta per spostare la data

Spostare in avanti la data dell’Overshoot Day è una necessità economica oltre che ambientale. Ridurre il debito verso la natura significa investire in efficienza e resilienza. Le leve per agire sono note: una transizione energetica più rapida verso le fonti rinnovabili, la drastica riduzione dello spreco alimentare e un ripensamento della mobilità urbana sono passaggi obbligati. Ogni giorno guadagnato è un passo verso la sicurezza delle generazioni che verranno. Attualmente, il nostro Paese sta consumando il futuro con una voracità che la Terra non può più permettersi di finanziare.