Parmitano guarda ad Artemis: “speriamo che un astronauta italiano sia parte del nostro futuro”

In un incontro carico di ispirazione svoltosi a Torino presso le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, l’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano ha delineato i contorni della nuova era spaziale che vede il nostro Paese in prima linea. Il programma Artemis supera l’idea del semplice ritorno al passato, puntando a stabilire una presenza umana sostenibile sul suolo lunare attraverso tecnologie d’avanguardia. Durante il colloquio con gli studenti, Parmitano ha evidenziato come l’industria aerospaziale italiana sia già un pilastro fondamentale della missione, contribuendo in modo decisivo alla realizzazione dell’European Service Module. La prospettiva di vedere un tricolore sulla superficie lunare appare oggi più concreta che mai, grazie a un mix di eccellenza tecnica e volontà politica che pone l’Agenzia Spaziale Italiana al centro del dibattito internazionale. Il futuro del volo umano passa inevitabilmente attraverso le competenze maturate nei nostri centri di ricerca e negli stabilimenti produttivi nazionali.

La tecnologia italiana al cuore del programma Artemis

Il sogno di vedere un astronauta italiano calpestare il suolo lunare non è mai stato così vicino alla realtà. Interpellato sulla possibilità di questo traguardo, Luca Parmitano ha risposto con entusiasmo: “Più che immaginabile, direi auspicabile. Speriamo che sia parte del nostro futuro“. L’astronauta ha poi precisato il suo punto di vista professionale e le ambizioni del team europeo: “Chiaramente come operatore lo spero davvero, poi tutto può cambiare, tutto cambia e tutto evolve. L’idea sicuramente è quella di avere anche degli astronauti europei e noi italiani siamo sicuramente pronti per iniziare un addestramento in caso di un’eventuale assegnazione“.

Il ruolo dell’Italia non si limita tuttavia alla formazione del personale, ma si fonda su una base industriale e tecnologica imprescindibile per il successo delle missioni Artemis. Parmitano ha infatti spiegato: “L’Agenzia Spaziale Europea è uno dei partner principali del programma Artemis. Lo abbiamo visto con Artemis I e Artemis II. Il nostro Modulo Europeo di Servizio è indispensabile per l’unica astronave che al momento è in grado di portare esseri umani sulla Luna, per cui sicuramente l’Italia, che del modulo ESM costruisce il modulo pressurizzato, è uno dei protagonisti”.

Una nuova frontiera per la sostenibilità terrestre

La vera sfida delle missioni moderne risiede nella permanenza prolungata e nella sostenibilità delle operazioni. In questo ambito, l’Italia sta giocando una partita decisiva attraverso lo sviluppo di moduli abitativi avanzati. Secondo Parmitano: “In più le recenti dichiarazioni politiche, ma anche dell’Agenzia spaziale italiana, sugli accordi per la costruzione del modulo Mph – multiple purpose habitat (un modulo abitativo, ndr), portano l’Italia al centro della conversazione per tutto ciò che riguarda l’esplorazione di superficie. Perché ricordiamo che la grande differenza tra il programma Apollo e il programma Artemis, che è quello odierno e futuro, è la l’esplorazione sostenuta e sostenibile delle operazioni di superficie che richiedono degli habitat, richiedono un luogo per gli astronauti dove potersi riparare, dove poter togliere lo scafandro, dove avere delle derrate alimentari, fare esperimenti, quindi si comincia proprio dall’Italia“.

Oltre al progresso scientifico, l’esplorazione spaziale risponde a necessità urgenti legate alle risorse del nostro pianeta. L’astronauta ha sottolineato l’importanza economica e ambientale di guardare oltre l’atmosfera: “È sempre più importante volare sulla Luna, soprattutto in un momento in cui ci rendiamo conto che le terre rare, le risorse terrestri sono un punto di contenzioso, non sono infinite, sono risorse limitate qui sulla Terra, mentre nello spazio sono risorse infinite“. Il messaggio finale è un richiamo alla responsabilità collettiva verso il futuro: “L’umanità si è sempre allargata utilizzando risorse sulla Terra, adesso è il momento di andare a cercare altrove per proteggere il nostro pianeta e per preservarlo per le generazioni future“.