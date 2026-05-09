Paura a Cecina: ultraleggero si schianta sulla strada e colpisce un’auto in transito | FOTO

Terribile incidente nel primo pomeriggio di oggi a Cecina (Livorno), dove un velivolo ultraleggero è precipitato, finendo contro un’auto in transito. L’incidente è avvenuto tra via Parmigiani e la statale Aurelia sud. Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo stava sorvolando la città quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso quota fino a schiantarsi sulla carreggiata. A bordo dell’ultraleggero si trovava una coppia della provincia di Pisa. Durante la caduta, il mezzo ha colpito un’auto che stava passando proprio in quel momento con alla guida un uomo residente nella zona che è stato portato sotto shock in ospedale.

Immediato l’allarme ai soccorsi. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Pubblica Assistenza di Cecina, i Vigili del Fuoco e anche l’elisoccorso regionale, fatto alzare in volo in via precauzionale vista la gravità dell’incidente. Tutte e tre le persone coinvolte sarebbero rimaste illese o avrebbero riportato soltanto lievi conseguenze. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione le cause dell’incidente.