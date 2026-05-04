Paura in India: crolla un ponte autostradale sul Gange

Il tratto di un ponte sul fiume Gange è crollato nella notte a Bhagalpur, nello stato del Bihar, in India, scatenando il panico e costringendo le autorità locali a bloccare il traffico nelle due direzioni. La porzione di 35 metri, precipitata nel fiume tra due piloni, ha diviso in due il ponte, che appartiene ad una autostrada nazionale. Le autorità hanno fatto sapere che l’incidente non ha causato vittime. Il ponte, realizzato nel 2001 e lungo quasi cinque chilometri, viene percorso da almeno 100mila persone ogni giorno, secondo i media. La struttura era stata controllata l’ultima volta nel 2020.