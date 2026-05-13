Pause, “ehm” e parole sulla punta della lingua: cosa svelano sul rischio di demenza

Le piccole pause, gli “ehm” pronunciati tra una frase e l’altra e quei fastidiosi momenti in cui fatichiamo a trovare il termine giusto potrebbero rivelare sul nostro cervello molto di più di quanto la comunità scientifica avesse mai ipotizzato prima d’ora. Un recente studio condotto dai ricercatori dell’istituto Baycrest, dell‘Università di Toronto e della York University ha infatti dimostrato una connessione profonda tra i pattern di linguaggio naturale e le funzioni esecutive. Queste ultime rappresentano quel complesso e vitale sistema mentale che ci permette di gestire la memoria, pianificare le azioni quotidiane, mantenere la concentrazione e pensare in modo flessibile. I risultati suggeriscono che le tempistiche e i piccoli intoppi della nostra voce funzionano come un indicatore estremamente sensibile della salute cerebrale, offrendo alla medicina preventiva nuovi scenari per rintracciare i primissimi segnali di declino cognitivo in modo assolutamente non invasivo.

L’occhio clinico dell’intelligenza artificiale

Per condurre lo studio, i ricercatori hanno chiesto ai partecipanti di descrivere a parole proprie alcune immagini dettagliate, sottoponendoli contemporaneamente a test clinici consolidati per misurare l’efficienza delle funzioni esecutive. A questo punto è entrata in gioco l’intelligenza artificiale. I sofisticati sistemi informatici hanno esaminato a fondo le registrazioni vocali, riuscendo a rilevare centinaia di caratteristiche sottili e spesso impercettibili.

Gli algoritmi hanno tracciato la lunghezza e la frequenza delle pause, l’uso di parole riempitive e i ritmi temporali dell’eloquio. Questi marcatori vocali sono stati in grado di prevedere con sorprendente precisione i risultati ottenuti dai partecipanti nei test cognitivi, mantenendo la loro validità anche dopo aver tenuto conto di variabili anagrafiche, sesso e livello di istruzione. Jed Meltzer, scienziato presso il Rotman Research Institute di Baycrest e autore senior dello studio, sottolinea chiaramente che la tempistica del linguaggio costituisce un vero e proprio parametro clinico della salute neurologica, superando di gran lunga le semplici differenze di stile comunicativo personale.

Un’alternativa ai test tradizionali

È del tutto naturale che le funzioni esecutive perdano colpi con l’avanzare dell’età, subendo compromissioni più severe nelle fasi iniziali della demenza. Valutare questo declino con i test cognitivi standard presenta tuttavia degli ostacoli: richiedono tempo e tendono a perdere efficacia se ripetuti di frequente, poiché i pazienti finiscono per abituarsi al meccanismo della prova, migliorando i propri punteggi per semplice familiarità.

L’analisi del linguaggio naturale potrebbe aggirare facilmente questo problema. Parlare è un’azione intrinseca alla vita quotidiana, misurabile ripetutamente e su larga scala senza recare alcun disturbo al paziente. I ricercatori evidenziano inoltre che il linguaggio fornisce informazioni preziose sulla velocità di elaborazione e sulla funzionalità cerebrale in situazioni reali, senza imporre l’ansia dei limiti di tempo tipici delle classiche valutazioni mediche. Questo approccio potrebbe identificare tempestivamente le persone con un declino cognitivo accelerato, evidenziando chi è maggiormente esposto al rischio di sviluppare forme di demenza.

Il futuro del monitoraggio neurologico

La diagnosi precoce rappresenta un elemento fondamentale per contrastare la degenerazione progressiva del cervello. Intercettare i sintomi prima che diventino invalidanti permette di avviare interventi mirati per rallentare il decorso della malattia. Questa ricerca pone solide basi per sviluppare strumenti pratici capaci di tracciare i cambiamenti cognitivi direttamente negli ambulatori medici o perfino comodamente da casa, attraverso i nostri dispositivi di uso comune.

Il team di studiosi, supportato dal programma Mitacs Accelerate e dal Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC), guarda già ai prossimi passi. Saranno necessari ulteriori studi a lungo termine per seguire l’evoluzione del linguaggio negli anni e distinguere con certezza l’invecchiamento fisiologico dai primi sintomi patologici. L’incrocio tra l’analisi vocale e altri parametri di salute promette di rendere l’individuazione del declino cognitivo sempre più accurata, accessibile e diffusa.