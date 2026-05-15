Per il Ministro Schillaci intervento chirurgico nelle prossime ore

Intervento chirurgico nelle prossime ore per il Ministro della Salute Orazio Schillaci. Lo ha detto lo stesso Ministro in un’intervista telefonica ai Capri Talks, progetto ideato e organizzato da Spin Factor, l’evento di confronto tra istituzioni, imprese e informazione su grandi temi di attualità. Schillaci ha detto: “avrei voluto essere lì con voi, e ci tenevo comunque a intervenire. Risolverò in pochi giorni“. Secondo quanto apprende LaPresse, le condizioni di salute del Ministro non destano particolare preoccupazione, ma richiedono, appunto, un intervento chirurgico.