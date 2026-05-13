Perché alcune persone sono più altruiste di altre? Una ricerca italiana indica un possibile ruolo dell’ippocampo

Perché alcune persone sono più inclini alla condivisione, alla cooperazione e a comportamenti prosociali, mentre altre tendono a compiere scelte più egoistiche? Una nuova ricerca suggerisce che parte della risposta potrebbe trovarsi direttamente nel cervello, nei meccanismi che regolano l’apprendimento sociale. Lo studio, coordinato dai ricercatori del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari “Rodolfo Paoletti” dell’Università Statale di Milano, in collaborazione con l’Istituto di Neuroscienze del CNR, IRCCS Humanitas e Université Côte d’Azur, è stato pubblicato su Nature Neuroscience. La notizia più rilevante riguarda il ruolo dell’ippocampo, e in particolare della sua regione dorsale, il dCA1, che emerge come un’area cruciale nel modo in cui gli individui imparano osservando le conseguenze delle azioni degli altri.

Condivisione e cooperazione si possono imparare osservando gli altri

La ricerca mostra che anche i comportamenti di condivisione e cooperazione possono essere appresi attraverso l’osservazione. Nei modelli sperimentali analizzati, gli individui imparano rapidamente la relazione tra un’azione e le sue conseguenze senza bisogno di fare esperienza diretta.

Questo meccanismo non riguarda soltanto i contesti di pericolo, già ampiamente studiati nell’ambito dell’apprendimento sociale, ma anche esperienze positive. Gli individui osservatori dimostrano così una capacità di apprendimento flessibile e adattiva, capace di orientare il comportamento futuro sulla base di ciò che accade ad altri.

Il dato è particolarmente significativo perché suggerisce che il cervello non si limita a registrare passivamente ciò che vede. Al contrario, costruisce una rappresentazione delle conseguenze delle azioni e la utilizza per prendere decisioni successive, anche quando il contesto cambia.

Non semplice imitazione, ma comprensione delle conseguenze

Uno degli aspetti centrali dello studio riguarda la distinzione tra imitazione e vero apprendimento sociale. Gli animali osservatori, infatti, non si limitano a copiare il comportamento altrui. Sono in grado di comprendere le conseguenze delle azioni osservate e di adattare il proprio comportamento in modo coerente anche in situazioni nuove.

Questo indica che l’osservazione genera una forma di apprendimento più complessa rispetto alla semplice copia. Alla base del processo ci sono associazioni tra azione e beneficio per gli altri, un meccanismo che può contribuire a spiegare come si sviluppano comportamenti legati alla cooperazione e, più in generale, alla capacità di imparare dall’esperienza sociale.

Il ruolo dell’ippocampo nell’apprendimento sociale

Un elemento centrale della ricerca riguarda il ruolo dell’ippocampo, una struttura cerebrale tradizionalmente associata alla memoria e all’elaborazione delle informazioni. In particolare, lo studio individua nella regione dorsale dell’ippocampo, il dCA1, un nodo cruciale per questo tipo di apprendimento sociale.

Quando l’attività di quest’area viene alterata durante la fase di osservazione, la capacità di apprendere comportamenti sociali si riduce. Questo avviene senza compromettere la memoria o le abilità motorie di base, un dato che rafforza l’ipotesi secondo cui il dCA1 abbia un ruolo specifico nel trasformare l’osservazione delle esperienze altrui in scelte comportamentali future.

In altre parole, lo studio indica che il cervello utilizza circuiti precisi per interpretare le azioni degli altri e le loro conseguenze, costruendo rappresentazioni utili a orientare le decisioni sociali.

Perché alcuni diventano più prosociali e altri più egoisti

La ricerca mette in evidenza anche un altro punto decisivo: non tutti gli individui reagiscono allo stesso modo alla medesima esperienza. A partire dalla stessa osservazione emergono differenze significative. Alcuni soggetti risultano più orientati verso scelte prosociali, mentre altri mostrano una maggiore tendenza a comportamenti egoistici.

Secondo i risultati dello studio, queste differenze prendono forma già durante la fase di osservazione. A determinarle sono diverse modalità di attivazione neurale nell’ippocampo, che sembrano contribuire alla costruzione di traiettorie comportamentali differenti.

Questa scoperta offre una possibile chiave di lettura biologica per comprendere perché, davanti agli stessi stimoli sociali, alcune persone possano sviluppare una maggiore propensione alla condivisione e alla cooperazione, mentre altre possano orientarsi verso scelte meno prosociali.

Un processo plastico che può modificare le scelte future

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio è la plasticità del processo osservato. I risultati indicano infatti che intervenendo sull’attività del dCA1 è possibile modificare le scelte future, rendendo gli individui più inclini alla condivisione oppure, al contrario, più orientati verso comportamenti egoistici.

Questo dato apre prospettive importanti nello studio dei meccanismi cerebrali alla base della cooperazione, dell’empatia e dell’apprendimento sociale. La possibilità che l’attività di una specifica regione dell’ippocampo contribuisca a orientare le scelte sociali future suggerisce che il cervello elabori le esperienze osservate in modo dinamico, flessibile e modificabile.

Le implicazioni per empatia, cooperazione e malattie neurodegenerative

Le implicazioni della ricerca vanno oltre la comprensione dell’altruismo. Capire come il cervello costruisce la capacità di imparare dagli altri può offrire nuovi strumenti per studiare condizioni in cui l’apprendimento sociale risulta compromesso. Può inoltre contribuire a comprendere i cambiamenti legati all’invecchiamento o alle malattie neurodegenerative.

A sottolinearlo è Diego Scheggia, docente di Farmacologia dell’Università Statale di Milano e corresponding author dello studio, che spiega: “questi risultati mostrano che il cervello non si limita a registrare ciò che osserva, ma interpreta attivamente le esperienze sociali, costruendo rappresentazioni flessibili che guidano il comportamento futuro. Le implicazioni sono ampie. Comprendere come il cervello costruisce la capacità di imparare dagli altri apre nuove prospettive nello studio dei meccanismi della cooperazione e dell’empatia, oltre a offrire strumenti per indagare condizioni in cui l’apprendimento sociale è compromesso e per comprendere i cambiamenti legati all’invecchiamento o alle malattie neurodegenerative”.

Una nuova prospettiva sul cervello sociale

Lo studio pubblicato su Nature Neuroscience contribuisce a chiarire come il cervello trasformi l’osservazione in comportamento. La scoperta del ruolo del dCA1 nell’ippocampo mostra che la capacità di imparare dalle esperienze altrui non è un processo automatico né una semplice imitazione, ma una funzione complessa, capace di integrare informazioni sociali e guidare decisioni future.

In questa prospettiva, l’altruismo e la cooperazione appaiono come comportamenti che possono essere modellati dall’esperienza osservata e dai circuiti cerebrali che la interpretano. Una scoperta che aiuta a comprendere perché, di fronte agli stessi eventi, alcuni individui siano più portati alla prosocialità e altri a scelte più egoistiche, aprendo nuove domande sul rapporto tra cervello, comportamento sociale ed empatia.