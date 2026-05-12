Petrolio, la Russia incassa miliardi extra e rafforza il proprio vantaggio

Lo stallo tra Stati Uniti e Iran sta avendo conseguenze rilevanti sull’economia globale, ma tra i Paesi che sembrano trarne beneficio c’è la Russia. L’aumento dei prezzi del greggio avrebbe già garantito a Mosca miliardi di dollari aggiuntivi dalle vendite di petrolio, rafforzando le entrate dello Stato e delle aziende energetiche russe in una fase geopolitica particolarmente delicata. Mentre gran parte dell’economia mondiale subisce gli effetti dell’incertezza legata al confronto tra Washington e Teheran, la Russia si trova in una posizione diversa. I dati citati indicano che Mosca abbia già beneficiato in modo significativo dell’aumento dei prezzi del petrolio, trasformando la crisi internazionale in un vantaggio economico concreto.

La dinamica è particolarmente importante perché il settore energetico continua a rappresentare una fonte centrale di entrate per la Federazione Russa. In questo contesto, ogni rialzo del prezzo del barile si traduce in maggiori ricavi per lo Stato russo e per le compagnie del comparto.

L’impatto dell’aumento del petrolio sulle entrate russe

Secondo Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia Eurasia Center, l’aumento del prezzo del greggio sta producendo effetti diretti sui conti russi. Intervenendo a Foreign Policy Live, Gabuev ha spiegato il peso economico di ogni incremento del barile.

“Ogni aumento di 10 dollari al barile garantisce a ‘Russia Inc.’ – cioè allo Stato e alle aziende insieme – circa 100 milioni di dollari al mese”, ha dichiarato Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia Eurasia Center, intervenendo a Foreign Policy Live. La frase evidenzia come la combinazione tra tensioni internazionali e mercato energetico possa tradursi in un beneficio immediato per Mosca. In un momento in cui l’Occidente continua a sostenere l’Ucraina e a fare pressione sulla Russia, l’aumento dei prezzi del petrolio russo rappresenta un elemento di rafforzamento economico per il Cremlino.

Ad aprile ricavi petroliferi raddoppiati rispetto al periodo precedente all’invasione

Il dato più rilevante riguarda il mese di aprile, indicato come il primo periodo in cui i prezzi più elevati si sono riflessi concretamente sulle entrate russe. Secondo quanto riferito da Gabuev, le autorità russe hanno dichiarato che Mosca ha incassato 9 miliardi di dollari dalle vendite di petrolio.

“Le autorità russe hanno dichiarato che nel mese di aprile – il primo in cui questi prezzi elevati si riflettono realmente – la Russia ha incassato 9 miliardi di dollari dalle vendite di petrolio. È il doppio dei ricavi petroliferi che la Russia aveva prima dell’invasione”.

Il confronto con il periodo precedente all’invasione dell’Ucraina rende il dato ancora più significativo. Se confermata nella sua portata, questa crescita delle entrate petrolifere mostra come la Russia riesca a ottenere risorse finanziarie aggiuntive proprio mentre il quadro internazionale resta segnato da conflitti e tensioni.

Non solo energia: il nodo dei missili Patriot

Il vantaggio russo non riguarda soltanto l’energia. Un altro aspetto centrale è legato al consumo di sistemi di difesa da parte degli Stati Uniti e dei loro alleati. Dall’inizio del conflitto con l’Iran, infatti, Washington e i partner occidentali avrebbero utilizzato più missili di difesa Patriot di quanti ne siano stati ricevuti da Kyiv dal 2022, anno dell’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia.

Questo elemento apre un secondo fronte di preoccupazione: la disponibilità di sistemi di difesa aerea per l’Ucraina. I missili Patriot sono cruciali per proteggere le infrastrutture, le città e le installazioni militari ucraine dagli attacchi russi, in particolare in vista dei mesi più difficili.

Il rischio per l’Ucraina in vista dell’inverno

Gabuev ha sottolineato il rischio che la Russia possa approfittare di questa situazione anche sul piano militare. Se Mosca riuscisse ad accumulare una grande quantità di missili balistici, potrebbe utilizzarli contro obiettivi strategici ucraini durante la stagione invernale.

“Immaginate se entrassimo nella stagione invernale e i russi riuscissero ad accumulare una grande scorta di missili balistici per poi lanciarli contro le infrastrutture ucraine, le grandi città e le installazioni militari”, ha detto Gabuev.

Il riferimento alla stagione invernale è particolarmente sensibile, perché negli ultimi anni le infrastrutture energetiche e civili ucraine sono state tra gli obiettivi più vulnerabili degli attacchi russi. Un eventuale indebolimento delle capacità di difesa aerea di Kyiv potrebbe quindi avere conseguenze pesanti.

Una crisi internazionale che rafforza Mosca

Il quadro descritto mostra come lo stallo tra Stati Uniti e Iran abbia effetti che vanno oltre il Medio Oriente e il mercato energetico. Da un lato, l’aumento del prezzo del greggio consente alla Russia di incassare miliardi di dollari aggiuntivi. Dall’altro, il consumo di missili Patriot da parte degli Stati Uniti e degli alleati può ridurre la disponibilità di sistemi di difesa per l’Ucraina.

Per Mosca, la combinazione di questi fattori rappresenta un vantaggio economico e strategico. Per Kyiv e per i Paesi occidentali, invece, si apre una fase di maggiore pressione, in cui le risorse militari e la capacità di sostenere l’Ucraina diventano ancora più decisive. “Sarebbe un problema serio”, ha avvertito.