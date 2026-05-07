Petrolio, le conseguenze e le strategie degli Emirati Arabi Uniti per mantenere la competitività nel mercato globale

Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran ha scatenato una serie di reazioni nel mercato globale del petrolio, con gli Emirati Arabi Uniti (EAU) che, pur tra rischi e sfide geopolitiche, cercano di sbloccare le loro esportazioni di petrolio. Le tensioni nell’area dello Stretto di Hormuz, uno degli snodi strategici principali per il commercio globale di greggio, hanno portato a una serie di misure drastiche. Le petroliere cariche di greggio sono state inviate verso destinazioni lontane, navigando con i sistemi di localizzazione disattivati per evitare il rischio di attacchi iraniani. Questa mossa, pur dimostrando i rischi che i produttori sono disposti a correre, ha permesso agli EAU di cercare di smaltire le scorte accumulate nel Golfo, sempre più ingolfate a causa del conflitto mediorientale in corso.

La riduzione delle esportazioni degli Emirati Arabi Uniti

Secondo fonti di settore e dati di navigazione, le esportazioni degli Emirati Arabi Uniti sono calate drasticamente a causa del conflitto che coinvolge gli Stati Uniti, Israele e l’Iran. In particolare, i volumi esportati nel mese di aprile, pur non raggiungendo i livelli pre-bellici, hanno comunque mostrato un tentativo da parte degli EAU di mantenere la loro presenza nel mercato globale del petrolio. Seppur i volumi non siano paragonabili a quelli precedenti la guerra, si tratta comunque di una significativa riduzione rispetto agli anni passati. Gli altri produttori del Golfo, come Iraq, Kuwait e Qatar, hanno preso misure drastiche per affrontare la situazione, sospendendo le vendite o riducendo fortemente i prezzi. Nel caso dell’Arabia Saudita, ad esempio, le esportazioni sono state ridotte, e il petrolio viene ora spedito principalmente attraverso il Mar Rosso.

La strategia di esportazione della ADNOC

La ADNOC (Abu Dhabi National Oil Company), compagnia statale degli Emirati, ha dovuto affrontare una sfida difficile. Nonostante la chiusura dello Stretto di Hormuz da parte dell’Iran e il blocco delle esportazioni iraniane, la compagnia ha cercato di gestire al meglio la situazione, cercando di mantenere una presenza competitiva nel mercato globale del petrolio. Secondo le fonti di settore, ad aprile, la ADNOC è riuscita a esportare almeno 4 milioni di barili di greggio Upper Zakum e 2 milioni di barili di greggio Das. Tuttavia, i volumi sono stati trasferiti tramite operazioni ship-to-ship (STS), una procedura che consente il trasferimento del petrolio da una nave all’altra, un metodo che ha permesso di aggirare parzialmente le difficoltà logistiche e di sicurezza dovute alla situazione geopolitica. Le spedizioni sono state scaricate in depositi in Oman o destinate a raffinerie sudcoreane.

Le tensioni nel Golfo e la risposta di Teheran

Il blocco dello Stretto di Hormuz ha avuto un impatto devastante sul mercato petrolifero globale. La risposta dell’Iran agli attacchi israelo-americani, iniziati il 28 febbraio, è stata di chiudere de facto lo stretto alle esportazioni di petrolio e gas non iraniani. Secondo quanto riportato da tre fonti del settore, ciò ha portato a una diminuzione della disponibilità di greggio a livello globale, interrompendo un flusso che rappresentava circa un quinto dell’offerta globale. Questo ha spinto i prezzi del petrolio oltre i 100 dollari al barile.

Con la chiusura dello Stretto, la ADNOC si è trovata a fronteggiare una riduzione delle esportazioni superiore al milione di barili al giorno rispetto ai livelli del 2022, quando le esportazioni raggiungevano i 3,1 milioni di barili al giorno. La situazione, tuttavia, non ha impedito agli Emirati di continuare a cercare soluzioni alternative per esportare il loro petrolio e mantenere una posizione competitiva nel mercato.

Il futuro delle esportazioni di petrolio degli Emirati Arabi Uniti

Nonostante le difficoltà e le incertezze geopolitiche, gli Emirati Arabi Uniti si sono adattati rapidamente alle nuove circostanze, puntando su strategie innovative per evitare le rotte tradizionali nel Golfo. Le spedizioni ship-to-ship, che coinvolgono il trasferimento del greggio da una nave all’altra, sono diventate un metodo cruciale per aggirare il rischio di attacchi lungo le rotte marittime più vulnerabili. Gli Emirati, così come altri produttori del Golfo, si trovano ad affrontare una situazione complessa, con scelte difficili da prendere in un mercato globalizzato che richiede rapidità e sicurezza.

Il futuro delle esportazioni di petrolio degli Emirati Arabi Uniti dipenderà dalle evoluzioni politiche e militari in Medio Oriente e dalle decisioni che i paesi produttori di petrolio dovranno prendere per continuare a soddisfare la domanda globale. In ogni caso, gli Emirati sembrano determinati a trovare soluzioni creative per mantenere la loro posizione di potenza nel mercato del greggio, anche quando le circostanze globali e regionali sembrano più incerte che mai.