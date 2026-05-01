Piccolo aereo si schianta in Texas: nessun sopravvissuto a bordo

Un piccolo aereo si è schiantato tra gli alberi nella regione di Texas Hill Country, uccidendo tutte e cinque le persone a bordo, hanno dichiarato le autorità. L’incidente è avvenuto la sera locale di giovedì 30 aprile a Wimberley, una città a circa 65km a sud-ovest di Austin, in Texas, ha dichiarato il giudice della Contea di Hays, Ruben Becerra, in un post su Facebook. La Federal Aviation Administration ha affermato che il Cessna 421C si è schiantato intorno alle 23:25 locali con un pilota e quattro passeggeri a bordo. “Ho sentito solo un forte schianto. Ho sentito tutto vibrare”, ha detto Stacey Rohr, che vive nelle vicinanze, a KEYE-TV. “Era tutto in fiamme. È stato pazzesco”. Cecil Keith ha detto di aver sentito quello che sembrava un ritorno di fiamma del motore quando l’aereo ha sorvolato la sua casa pochi istanti prima dello schianto. “Qualcosa non andava per niente bene“, ha detto all’emittente televisiva.

Secondo la cronologia di volo, l’aereo era decollato da Amarillo, in Texas, circa due ore prima ed era diretto all’aeroporto nazionale di New Braunfels. Le foto aeree pubblicate online dall’Austin American-Statesman mostravano il velivolo distrutto in una zona boschiva. Becerra ha aggiunto che un secondo aereo che si trovava nella zona è atterrato in sicurezza all’aeroporto di New Braunfels, a circa 50 chilometri a nord-est di San Antonio.

La zona dell’incidente

Poco prima dell’incidente, nella zona di New Braunfels il cielo era prevalentemente nuvoloso e due ore dopo si è scatenato un temporale, secondo quanto riferito dal Servizio Meteorologico Nazionale. Wimberley, con una popolazione di circa 3.000 abitanti, e New Braunfels, con una popolazione di circa 116.000 abitanti, sono entrambe mete turistiche nella regione di Texas Hill Country, che attraggono escursionisti affascinati dalle dolci colline boscose e appassionati di rafting sui fiumi della zona.