Piogge torrenziali nel Sud della Libia: evacuazioni a Tahala

Nella zona di Tahala, nel Sud della Libia, forti piogge hanno costretto all’evacuazione diverse famiglie dopo che un’intensa ondata di maltempo ha determinato l’allagamento di strade e abitazioni, rendendo molte aree potenzialmente pericolose. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’emergenza si è sviluppata rapidamente: le piogge abbondanti hanno causato allagamenti diffusi che hanno compromesso la viabilità e la sicurezza delle case. In risposta alla situazione, è stato dichiarato lo stato di emergenza e la popolazione è stata invitata a evitare i corsi d’acqua e le zone depresse, considerate a rischio di ulteriori inondazioni. Gli abitanti colpiti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni e si sono trasferiti in aree più sicure, mentre le squadre di emergenza continuano a operare sul territorio per monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e garantire assistenza agli sfollati.