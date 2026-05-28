Piogge torrenziali nel Sud della Libia: evacuazioni a Tahala

Le autorità dichiarano lo stato di emergenza mentre le squadre di soccorso monitorano la situazione e assistono gli sfollati

Allagamenti Tripoli Libia

Nella zona di Tahala, nel Sud della Libia, forti piogge hanno costretto all’evacuazione diverse famiglie dopo che un’intensa ondata di maltempo ha determinato l’allagamento di strade e abitazioni, rendendo molte aree potenzialmente pericolose. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’emergenza si è sviluppata rapidamente: le piogge abbondanti hanno causato allagamenti diffusi che hanno compromesso la viabilità e la sicurezza delle case. In risposta alla situazione, è stato dichiarato lo stato di emergenza e la popolazione è stata invitata a evitare i corsi d’acqua e le zone depresse, considerate a rischio di ulteriori inondazioni. Gli abitanti colpiti sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni e si sono trasferiti in aree più sicure, mentre le squadre di emergenza continuano a operare sul territorio per monitorare l’evoluzione delle condizioni meteorologiche e garantire assistenza agli sfollati.

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