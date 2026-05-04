Pioggia di metallo nei nostri cieli: il “gigantesco esperimento incontrollato” di Starlink

L’orbita terrestre si sta trasformando in un laboratorio a cielo aperto dove la rapidità del progresso tecnologico corre molto più veloce della nostra comprensione degli effetti ambientali a lungo termine. Il modello di business adottato da SpaceX per la sua rete Starlink prevede infatti un ricambio continuo di satelliti obsoleti che vengono fatti rientrare deliberatamente per lasciare spazio a versioni più moderne ed efficienti. Questa pratica, pur evitando l’eccessivo affollamento di detriti spaziali, sta generando un fenomeno senza precedenti che gli esperti monitorano con crescente preoccupazione per la stabilità della nostra atmosfera. Ogni 16 ore, secondo le stime più recenti, un satellite della costellazione brucia durante il rientro, trasformandosi in una nuvola di polveri metalliche che si depositano tra la stratosfera e la mesosfera, alterando la composizione chimica naturale di quegli strati protettivi che garantiscono la vita sulla Terra così come la conosciamo oggi.

Cinque tonnellate di metallo nei primi mesi del 2026

Il ritmo di queste cadute programmate ha raggiunto livelli impressionanti. Secondo i dati raccolti dal sito specializzato SpaceWeather.com, solo nei primi 4 mesi del 2026 sono già rientrati 171 satelliti. Questo processo di smaltimento orbitale non è privo di conseguenze: ogni unità che si disintegra rilascia circa 30 kg di particolato metallico a una quota compresa tra i 75 e i 110 km. “Ogni satellite Starlink che si disintegra rilascia circa 30 kg di ossido di alluminio nell’alta atmosfera – sottolinea SpaceWeather.com – e finora quest’anno, al 28 aprile 2026, 171 satelliti Starlink sono rientrati in atmosfera, aggiungendo più di 5 tonnellate di ossido di alluminio alla stratosfera e alla mesosfera“. Si tratta di una quantità di metallo che non dovrebbe trovarsi in quelle fasce atmosferiche e di cui gli scienziati faticano a prevedere l’impatto complessivo sulla chimica globale.

Un confronto impietoso con le stelle cadenti

Per secoli l’unica fonte di metalli nell’alta atmosfera è stata di origine naturale, dovuta al passaggio di meteoroidi che, bruciando, creano le suggestive scie delle stelle cadenti. Tuttavia, l’attività umana sta rapidamente superando i ritmi della natura. Le stime attuali indicano che i meteoriti rilasciano tra le 40 e le 58 tonnellate di ossidi di alluminio all’anno. Al ritmo attuale, Starlink sta già contribuendo per una quota che oscilla tra il 26% e il 39% di quel totale naturale.

Il dato più allarmante riguarda però il futuro prossimo. Con la costruzione completa delle megacostellazioni pianificate da SpaceX e dai suoi concorrenti, la quantità di ossido di alluminio immessa artificialmente potrebbe superare le 360 tonnellate annue. Questo scenario rappresenterebbe un eccesso del 640% rispetto ai livelli naturali, trasformando quello che era un fenomeno sporadico in un’alterazione massiccia e costante della composizione atmosferica.

La minaccia invisibile per lo strato di ozono

Il problema principale non è legato esclusivamente alla presenza di polveri, ma alla reattività chimica di queste sostanze. Gli ossidi di alluminio sono noti per la loro capacità di innescare reazioni che portano alla distruzione dell’ozono. Attraverso una serie complessa di passaggi chimici che coinvolgono la luce solare, il cloro e l’acido cloridrico, queste particelle possono erodere lo scudo che ci protegge dalle radiazioni ultraviolette.

SpaceWeather.com definisce questa situazione come un “gigantesco esperimento chimico atmosferico incontrollato“. Sebbene la riduzione dell’affollamento orbitale sia un obiettivo lodevole per la sicurezza dei voli spaziali, il prezzo da pagare potrebbe essere un’alterazione irreversibile della nostra atmosfera. Altri effetti collaterali potrebbero manifestarsi nel tempo, rendendo urgente una regolamentazione internazionale che tenga conto non solo dello spazio vuoto sopra di noi, ma anche dell’aria che ci permette di respirare.